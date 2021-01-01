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متظاهرون وسط رام الله تنديدا بوفاة الناشط نزار بنات.. ولافتات تطالب الرئيس عباس "بالرحيل"

السبت 03 يوليو 2021 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
متظاهرون وسط رام الله تنديدا بوفاة الناشط نزار بنات.. ولافتات تطالب الرئيس عباس "بالرحيل"



رام الله / سما /

انطلقت، مساء السبت، مسيرة وسط مدينة رام الله تنديدا بوفاة الناشط نزار بنات بعد اعتقاله على أيدي قوة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الخليل.

وردد المشاركون في المسيرة التي تمركزت وسط مدينة رام الله، شعارات تندد بما وصفوه "بحكم العسكر" ورفعوا لافتات تطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "بالرحيل".

وحمل المتظاهرون وسط رام الله وفق بيان صدر عنهم:  الرئيس محمود عباس والمستوى السياسي كاملاً مسؤولية ما ارتكبته وترتكبه الأجهزة الأمنية ونطالب بإقالة حكومة اشتية فوراً وإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية ومحاسبة كل من أصدر الأوامر لاغتيال نزار بنات". 

كما دعا المتظاهرون،  لوقف كل أشكال التعديات على الحريات كافة بما فيها حريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي".

ولم يسجل أي تدخل لقوات الأمن الفلسطينية حتى اللحظة.

وتأتي المظاهرة بعد يومين من كشف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة عن مضمون التقرير الطبي الأولي حول وفاة الناشط نزار بنات، بعدما اعتقلته قوة أمنية فلسطينية بمدينة الخليل، متحدثا عن "وفاة غير طبيعية".

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#وفاة نزار بنات #الاجهزة الامنية الفلسطينية #رام الله #الرئيس عباس #مظاهرات ضد ابو مازن #السلطة الفلسطينية

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