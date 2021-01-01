  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الاقتصاد: الاحتلال يواصل منع إدخال المواد الخام

السبت 03 يوليو 2021 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاقتصاد: الاحتلال يواصل منع إدخال المواد الخام



غزة /سما/

قال مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة "رامي أبو الريش"، اليوم السبت، "إن معبر كرم أبو سالم يعمل بشكل جزئي وحيث تمنع سلطات الاحتلال دخول المواد الخام للمصانع وبعض البذور والمستلزمات الزراعية".

وتابع أبو الريش، "إن استمرار سياسة الاحتلال بإغلاق المعابر سيؤدي إلى شلل كامل للحركة التجارية والصناعية والزراعية في القطاع".

وذكر أن إغلاق المعابر سيؤدي إلى توقف المصانع وإلى تضخم البطالة، مشيرًا إلى أن الخسائر تقدر بملايين الدولارات على مستوى الزراعة ومستوى التجارة.

وأوضح أبو الريش، أن هناك بضائع موجودة قبل بدء العدوان الأخير على غزة في ميناء أسدود وفي مخازن في الأراضي المحتلة وهذه تشكل عبئاً على تجار القطاع الخاص لأنهم يدفعون رسوم مخازن، ويدفعون رسوم أرضيات على بقاء البضائع في ميناء أسدود أو في منطقة العوجا.

#معبر كرم ابو سالم #اسرائيل #معابر غزة #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

قناة 12: الحكومة الاسرائيلية تتّجه لتغيير آلية إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

بعد تهديد عضو بمكتبها السياسي.. "أبناء البلد" تحذر حركة "فتح"

إصابة مجنّد إسرائيلي بجروح خطيرة والاستيلاء على سلاحه

السلطات التركية تعتقل فلسطينيا لإهانته الليرة التركية..فيديو

معهد أمني إسرائيلي: فشل ردع "حماس" قد يتطلب احتلال غزة

ضابط مصري أمام السيسي : "أمن العدل أنهم يردون الماء صفوا وأن يُكَّدر وردي"

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

بنات

محامي عائلة نزار بنات: سنلجأ إلى التحقيق الدولي ولدينا كل الحقائق

الجهاد لـ"عباس": هل ستشاركون شعبكم في معاركه المتواصلة والممتدة على كل فلسطين؟

افتيار

هآرتس: “خطة أفيتار”.. بين ائتلاف إسرائيلي هش وجيش “مبيّض” للبؤر الاستيطانية في الضفة

انت

معاريف: الانتفاضة الثالثة قد اندلعت بالفعل

الرئيس عباس يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ 30 يوما اعتبارا من اليوم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية