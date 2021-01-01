  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

"وول ستريت": الأمير خالد بن سلمان يزور واشنطن الأسبوع المقبل

السبت 03 يوليو 2021 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"وول ستريت": الأمير خالد بن سلمان يزور واشنطن الأسبوع المقبل



الرياض /سما/

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان سيتوجه الأسبوع المقبل إلى واشنطن، ما يجعله أرفع مسؤول سعودي يزور أمريكا منذ تولي جو بايدن الرئاسة.

ومن المقرر أن يصل الأمير خالد بن سلمان، نجل الملك السعودي سلمان والشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة توترا على خلفية اتهام الإدارة الأمريكية لولي العهد بالتورط بمقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، من دون معاقبته شخصيا.

الأمير خالد، الذي شغل سابقا منصب سفير السعودية في واشنطن، من المتوقع أن يلتقي بالعديد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والبيت الأبيض، بما في ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وبحسب الصحيفة، سيهيمن عدد من القضايا على جدول أعمال الزيارة، بما في ذلك الأمن في العراق وسوريا، والحرب المستمرة والأزمة الإنسانية وجهود التوسط لوقف إطلاق النار في اليمن، والوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ومن الجانب السعودي مخاوف بشأن محادثات إدارة بايدن المتجددة مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه من غير المتوقع أن يلتقي بايدن الأمير خالد.

#السعودية #خالد بن سلمان #الولايات المتحدة #امريكا #جو بايدن

الأكثر قراءة اليوم

قناة 12: الحكومة الاسرائيلية تتّجه لتغيير آلية إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

بعد تهديد عضو بمكتبها السياسي.. "أبناء البلد" تحذر حركة "فتح"

إصابة مجنّد إسرائيلي بجروح خطيرة والاستيلاء على سلاحه

السلطات التركية تعتقل فلسطينيا لإهانته الليرة التركية..فيديو

معهد أمني إسرائيلي: فشل ردع "حماس" قد يتطلب احتلال غزة

ضابط مصري أمام السيسي : "أمن العدل أنهم يردون الماء صفوا وأن يُكَّدر وردي"

ضابط سابق في الشاباك: قاتل متسلسل للفلسطينيين لا يزال يتجوّل بحريّة

الأخبار الرئيسية

الجهاد لـ"عباس": هل ستشاركون شعبكم في معاركه المتواصلة والممتدة على كل فلسطين؟

افتيار

هآرتس: “خطة أفيتار”.. بين ائتلاف إسرائيلي هش وجيش “مبيّض” للبؤر الاستيطانية في الضفة

انت

معاريف: الانتفاضة الثالثة قد اندلعت بالفعل

الرئيس عباس يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ 30 يوما اعتبارا من اليوم

الأونروا

الأونروا تكشف عن احتمالية عدم قدرتها دفع رواتب موظفيها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية