"وول ستريت": الأمير خالد بن سلمان يزور واشنطن الأسبوع المقبل

الرياض /سما/

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان سيتوجه الأسبوع المقبل إلى واشنطن، ما يجعله أرفع مسؤول سعودي يزور أمريكا منذ تولي جو بايدن الرئاسة.

ومن المقرر أن يصل الأمير خالد بن سلمان، نجل الملك السعودي سلمان والشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة توترا على خلفية اتهام الإدارة الأمريكية لولي العهد بالتورط بمقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، من دون معاقبته شخصيا.

الأمير خالد، الذي شغل سابقا منصب سفير السعودية في واشنطن، من المتوقع أن يلتقي بالعديد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والبيت الأبيض، بما في ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وبحسب الصحيفة، سيهيمن عدد من القضايا على جدول أعمال الزيارة، بما في ذلك الأمن في العراق وسوريا، والحرب المستمرة والأزمة الإنسانية وجهود التوسط لوقف إطلاق النار في اليمن، والوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ومن الجانب السعودي مخاوف بشأن محادثات إدارة بايدن المتجددة مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه من غير المتوقع أن يلتقي بايدن الأمير خالد.