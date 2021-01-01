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"سيف القدس".. سرايا القدس تطلق مرحلة ثانية من مخيماتها الصيفية

السبت 03 يوليو 2021 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سيف القدس".. سرايا القدس تطلق مرحلة ثانية من مخيماتها الصيفية



غزة /سما/

أطلقت سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، المرحلة الثانية من مخيّماتها الصيفية التدريبية بمشاركة المئات من الفتية الفلسطينيين، في قطاع غزة.

وقال خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: " تسعى الحركة من وراء عقد هذه المخيمات الصيفية، تحت اسم (سيف القدس)، إلى ربط الجيل الجديد بالقضية الفلسطينية".

وتابع البطش، إن هذه المخيمات تهدف إلى "تعزيز الروح الوطنية لدى الجيل الجديد، وحمايته من الأفكار الهدّامة كالتطبيع والتبعية للاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن المخيمات تساهم في حماية الجيل من "الانسياق وراء خيار السلام المدنس، وقبول إسرائيل كدولة طبيعية في المنطقة".

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الثانية من هذه المخيّمات لمدة 5 أيام.

وفي مخيم التدريب، المقام بموقع حطين العسكري (تابع لسرايا القدس)، شمالي القطاع، يتم تدريب الفتية المشاركين على فك وتركيب السلاح الرشاش الخفيف.

وأفادت مصادر محلية، أن المخيمات تتضمن كذلك تدريبات عسكرية وكشفية منها الزحف تحت الأسلاك الشائكة، والقفز عن النار، وطريقة الدخول والخروج من الأنفاق.

وكانت سرايا القدس قد خرّجت الثلاثاء، الفوج الأول من المنتسبين لمخيماتها التدريبية بمدينة غزة.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت سرايا القدس، عن انطلاق مخيماتها الصيفية التي تحمل اسم "سيف القدس.. اقترب الوعد".

و"سيف القدس" هو الاسم الذي أطلقته الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة على المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل، والتي استمرت 11 يوما، في الفترة ما بين 10 و21 مايو/ أيار الماضي.

#مخيمات سيف القدس #سرايا القدس #الجهاد الاسلامي #قطاع غزة

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