كشف ملابسات حرق منزل في بيت لحم

بيت لحم /سما/

كشفت الشرطة اليوم السبت، ملابسات قضية حرق منزل في شارع الكركفة ببيت لحم، وتم إلقاء القبض على المشتبه بهم في عملية الحرق.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا يفيد عن وجـود حادث حرق لمنزل في شارع الكركفة وعلى الفور توجهت قوة من الشرطة والدفاع المدني و باسناد من الدوريات المشتركة في المكان.

وعند وصولها تم اخلاء المواطنين من مكان الحريق وقامت فرق الدفاع المدني باطفاء الحريق وانحصرت الاضرار بالجانب المادي ولم تقع اصابات بين المواطنين.

وأوضحت الشرطة انه وحسب المعلومات التي توفرت في الموقع حول الحادث الذي بدأ على شكل شجار بين الجيران وتطور الى ان حصل الحريق بالمنزل .

وبعد إجراءات الكشف والمعاينة الأولية تبين أن هناك شبهة جنائية بالحريق وبفعل فاعل ، وتبين أن الجناه استخدموا زجاجات حارقة وتم تحديد المشتبه بهم إلقاء القبض عليهم باسناد من الدوريه المشتركه.

وأكدت الشرطة انه تم إحالة المشتبه بهم في عملية الحرق إلى جهات الاختصاص لسماع اقوالهم واحالتهم لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.

وخلال عمليات المتابعه للحريق تم ضبط مواد يشتبه انها مخدره بحوزة احد الاطراف .

وحول ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد الشرطه ان الموضوع هو شجار بين جيران مستأجرين يسكنون نفس البنايه منذ اكثر من 20عاما ليس له اي خلفيه دينيه.

وان الاجراءات القانونيه ستأخذ مجراها بالشكل الطبيعي.