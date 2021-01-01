كشف ملابسات حرق منزل في بيت لحم

كشفت الشرطة اليوم السبت، ملابسات قضية حرق منزل في شارع الكركفة ببيت لحم، وتم إلقاء القبض على المشتبه بهم في عملية الحرق.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا يفيد عن وجـود حادث حرق لمنزل في شارع الكركفة وعلى الفور توجهت قوة من الشرطة والدفاع المدني و باسناد من الدوريات المشتركة في المكان.
وعند وصولها تم اخلاء المواطنين من مكان الحريق وقامت فرق الدفاع المدني باطفاء الحريق وانحصرت الاضرار بالجانب المادي ولم تقع اصابات بين المواطنين.
وأوضحت الشرطة انه وحسب المعلومات التي توفرت في الموقع حول الحادث الذي بدأ على شكل شجار بين الجيران وتطور الى ان حصل الحريق بالمنزل .
وبعد إجراءات الكشف والمعاينة الأولية تبين أن هناك شبهة جنائية بالحريق وبفعل فاعل ، وتبين أن الجناه استخدموا زجاجات حارقة وتم تحديد المشتبه بهم إلقاء القبض عليهم باسناد من الدوريه المشتركه.
وأكدت الشرطة انه تم إحالة المشتبه بهم في عملية الحرق إلى جهات الاختصاص لسماع اقوالهم واحالتهم لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.
وخلال عمليات المتابعه للحريق تم ضبط مواد يشتبه انها مخدره بحوزة احد الاطراف .
وحول ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد الشرطه ان الموضوع هو شجار بين جيران مستأجرين يسكنون نفس البنايه منذ اكثر من 20عاما ليس له اي خلفيه دينيه.
وان الاجراءات القانونيه ستأخذ مجراها بالشكل الطبيعي.