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للأصدقاء فقط.. خاصية جديدة في تويتر

السبت 03 يوليو 2021 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
للأصدقاء فقط.. خاصية جديدة في تويتر



تويتر

أعلن موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه يقوم حاليا بتطوير خاصية جديدة، تتيح للمستخدمين التغريد فقط للأصدقاء، بحيث يكون هذا الخيار متاحا عند كتابة التغريدة.


وسبق لتويتر إضافة المزيد من الخصائص التي تتيح للمستخدم التحكم في تغريداته، مثل إمكانية تحديد من يمكنه الرد على التغريدة ومن لا يمكنه ذلك، أو منع الرد على التغريدة تماماً، ولكن كل هذه الخصائص لا تحدد بالضبط من يمكنه مشاهدة التغريدة نفسها، التي ستكون متاحة للجميع.

مع هذه الخاصية الجديدة، التي جرى الإعلان عنها، يمكن للمغرّد تحديد من يشاهد تغريدته، سواء كانوا من الأصدقاء المقربين، أو حتى مجموعات خاصة.


وسيكون من الممكن مثلا اختيار ممارسي هواية معينة لمشاهدة التغريدة، كركوب الدراجات، أو من يتابع فيلما معينا، أو عشاق كرة القدم، وهكذا..

ويبدو أن شركة تويتر تسعى لتشجيع الناس على استخدام تويتر أكثر، خصوصا أولئك الذين لا يريدون أن تكون تغريداتهم منشورة للعلن بسبب رفضهم كشف خصوصياتهم.

ويتوقع مراقبون أن الخاصية الجديدة قد تزيد من حصة تويتر في سوق وسائل التواصل الاجتماعي.

#تويتر

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