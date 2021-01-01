الهدمي يحذر من استمرار مخططات الاحتلال لتهجير المقدسيين

رام الله / سما /

حذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من مواصلة مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهجير المواطنين في القدس المحتلة، من خلال سياسة الهدم خاصة في أحياء بطن الهوى، والبستان، والشيخ جراح، ومنحه الحماية والغطاء للمستوطنين الذين ينفذون العربدة في كل أحياء المدينة، وزرع البؤر الاستيطانية في كافة الأحياء، بهدف إفراغ المدينة وتهجير المواطنين.

وأوضح الهدمي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، أن هناك 3 أبعاد يجب الوقوف عندها وهي: البعد لشراء الزمن في محاكم الاحتلال المنحازة لهم، والدولي والقوانين الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة، وكل ما يجري من جرائم تعتبر انتهاكا للقوانين والشرائع الدولية، وأخيرا البعد المتمثل بالصمود الأسطوري للمقدسيين، وتعزيزه للدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم .