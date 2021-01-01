  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بعثة فلسطين لدى إيرلندا تشارك في اجتماع لجنة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين

السبت 03 يوليو 2021 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعثة فلسطين لدى إيرلندا تشارك في اجتماع لجنة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين



دبلن/ سما/

شاركت سفيرة دولة فلسطين لدى إيرلندا جيلان وهبه عبد المجيد في اجتماع لجنة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، في إطار اجتماعات اللجنة البرلمانية لمناقشة قضية فلسطين التي خصصت جلستها لمناقشة قرار البرلمان الإيرلندي الذي اعترف بالممارسات الاستيطانية التي تقوم بها دولة الاحتلال بالأراضي المحتلة بأنها ضم فعلي وأدان تهجير السكان الفلسطينيين.

وتخلل الاجتماع عدة مداخلات منها كلمة للبروفيسور مايكل لينك والمحللة السياسية يارا الهواري والنائب جون بريدي من حزب المعارضة "الشين فين"، بالإضافة إلى السيناتور فرانسيس بلاك.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تخطي الاتحاد الأوروبي مرحلة إدانة إسرائيل، والانتقال إلى اتخاذ تدابير ملموسة لضمان تنفيذ المحاسبة وتحقيق العدالة.

وقالت السفيرة عبد المجيد في كلمتها، "إنّ الصمت والتقاعس ساهما في حماية الظالم لفترة طويلة جداً. وعلى المجتمع الدولي الإقرار بأنّ البيانات والإدانات المتكررة وحدها لا تتوافق مع الالتزام بالمسؤوليات".

وأضافت أن اتخاذ التدابير الملموسة هو الحل الوحيد لتحميل إسرائيل مسؤولية خرقها للأعراف والقوانين الدولية، وإنهاء احتلالها لفلسطين، مؤكدة "أن الفلسطينيين يستحقون العدالة والحرية ضمن دولة ذات سيادة، ونحن بإمكاننا تحقيق ذلك من خلال الإرادة السياسية لحلفائنا في المجتمع الدولي".

الأكثر قراءة اليوم

قناة 12: الحكومة الاسرائيلية تتّجه لتغيير آلية إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

فتح توضح طبيعة زيارة سلام فياض لقطاع غزة.. هل تم تكليفه بمهمات رسمية؟

بعد تهديد عضو بمكتبها السياسي.. "أبناء البلد" تحذر حركة "فتح"

إصابة مجنّد إسرائيلي بجروح خطيرة والاستيلاء على سلاحه

السلطات التركية تعتقل فلسطينيا لإهانته الليرة التركية..فيديو

معهد أمني إسرائيلي: فشل ردع "حماس" قد يتطلب احتلال غزة

ضابط سابق في الشاباك: قاتل متسلسل للفلسطينيين لا يزال يتجوّل بحريّة

الأخبار الرئيسية

افتيار

هآرتس: “خطة أفيتار”.. بين ائتلاف إسرائيلي هش وجيش “مبيّض” للبؤر الاستيطانية في الضفة

انت

معاريف: الانتفاضة الثالثة قد اندلعت بالفعل

الرئيس عباس يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ 30 يوما اعتبارا من اليوم

الأونروا

الأونروا تكشف عن احتمالية عدم قدرتها دفع رواتب موظفيها

وزيرة الصحة: لا وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا و137 حالة تعافٍ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية