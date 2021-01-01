بعثة فلسطين لدى إيرلندا تشارك في اجتماع لجنة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين

دبلن/ سما/

شاركت سفيرة دولة فلسطين لدى إيرلندا جيلان وهبه عبد المجيد في اجتماع لجنة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، في إطار اجتماعات اللجنة البرلمانية لمناقشة قضية فلسطين التي خصصت جلستها لمناقشة قرار البرلمان الإيرلندي الذي اعترف بالممارسات الاستيطانية التي تقوم بها دولة الاحتلال بالأراضي المحتلة بأنها ضم فعلي وأدان تهجير السكان الفلسطينيين.

وتخلل الاجتماع عدة مداخلات منها كلمة للبروفيسور مايكل لينك والمحللة السياسية يارا الهواري والنائب جون بريدي من حزب المعارضة "الشين فين"، بالإضافة إلى السيناتور فرانسيس بلاك.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تخطي الاتحاد الأوروبي مرحلة إدانة إسرائيل، والانتقال إلى اتخاذ تدابير ملموسة لضمان تنفيذ المحاسبة وتحقيق العدالة.

وقالت السفيرة عبد المجيد في كلمتها، "إنّ الصمت والتقاعس ساهما في حماية الظالم لفترة طويلة جداً. وعلى المجتمع الدولي الإقرار بأنّ البيانات والإدانات المتكررة وحدها لا تتوافق مع الالتزام بالمسؤوليات".

وأضافت أن اتخاذ التدابير الملموسة هو الحل الوحيد لتحميل إسرائيل مسؤولية خرقها للأعراف والقوانين الدولية، وإنهاء احتلالها لفلسطين، مؤكدة "أن الفلسطينيين يستحقون العدالة والحرية ضمن دولة ذات سيادة، ونحن بإمكاننا تحقيق ذلك من خلال الإرادة السياسية لحلفائنا في المجتمع الدولي".