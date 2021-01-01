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منصور: جلسة لمجلس الأمن نهاية الشهر الجاري حول الحالة في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

السبت 03 يوليو 2021 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور: جلسة لمجلس الأمن نهاية الشهر الجاري حول الحالة في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية



رام الله / سما /

قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن مجلس الأمن سيعقد في الـ28 من الشهر الحالي، جلسة فصلية مفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت إن فلسطين ستقدم كلمة تركز فيها على القضايا الرئيسة لشعبنا الفلسطيني منها القدس والاستيطان، ومواصلة الكفاح في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، وملف وقف إطلاق النار المستدام في قطاع غزة وإعادة الاعمار.

وذكر منصور أن لجنة فلسطين المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة، عقدت على مدار اليومين الماضيين مؤتمرها الدولي الثامن حول القدس، بمشاركة مجموعة متحدثين دوليين تطرقوا الى الجوانب القانونية لوضع المدينة المقدسة، وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

وأوضح أنه ألقى كلمة فلسطين في المؤتمر الدولي وركز فيها على أنه لا يكفي التأكيد نظريا على قرارات الأمم المتحدة وانما الدفع تجاه تطبيقها وملاحقة اسرائيل ومحاكمتها ومحاسبتها على جرائمها.

#رياض منصور

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