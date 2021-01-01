أبو قبيطة: فتح لن تسمح بالمساس في مشروعنا الوطني

رام الله / سما /

قال أمين سر حركة فتح في يطا نبيل أبو قبيطة، إن المسيرة الشعبية الحاشدة التي ستقام في الخليل اليوم السبت، تهدف للجم التغول على المشروع الوطني والشرعية الفلسطينية الممثلة بالقيادة، وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس.

وأضاف أبو قبيطة ان المواطنين لمسوا وجود مؤامرة تهدف لضرب المشروع الوطني، والتشكيك بالقيادة التي تمثل شعبنا عبر منظمة التحرير، ووجود حركة فتح فيها، والذي يشكل العمود الفقري لها.

وأوضح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم ان فتح لن تسمح بالمساس في المشروع الوطني الذي تجسده الأجهزة الأمنية والرئيس محمود عباس، مشددا على أن جميع أبناء الخليل سيشاركون في الفعالية لإيمانهم بأن فتح عصية على الانكسار، وان القدس ستبقى عاصمة الدولة، ولدعم الاسرى وقضيتهم العادلة خاصة المضربين عن الطعام.