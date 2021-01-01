شاهد: آراء طلاب الثانوية العامة بغزة في اختبار مادة اللغة الإنجليزية

غزة/سما/

عبَّر طلبة الثانوية العامة "توجيهي" في غزّة بالفرعين العلمي والأدبي، عن رضاهم على امتحان اللغة الإنجليزية بعد اجتيازهم إياه في كافة محافظات الوطن صباح اليوم السبت.

ورأى الطلبة والطالبات، أنّ امتحان اللغة الإنجيلزية كان في مستوى جيد، ويُراعي كافة الفروق الفردية.

يُشار إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة انطلقت صباح يوم الخميس الماضي الموافق 2021/6/24م، في جميع أنحاء الوطن، بما يشمل القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية بالخارج، حيث توجه 84598 طالباً وطالبة إلى قاعات الامتحان، موزّعين على 896 قاعة.