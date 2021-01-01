  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد: آراء طلاب الثانوية العامة بغزة في اختبار مادة اللغة الإنجليزية

السبت 03 يوليو 2021 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: آراء طلاب الثانوية العامة بغزة في اختبار مادة اللغة الإنجليزية



غزة/سما/

عبَّر طلبة الثانوية العامة "توجيهي" في غزّة بالفرعين العلمي والأدبي، عن رضاهم على امتحان اللغة الإنجليزية بعد اجتيازهم إياه في كافة محافظات الوطن صباح اليوم السبت.

ورأى الطلبة والطالبات، أنّ امتحان اللغة الإنجيلزية كان في مستوى جيد، ويُراعي كافة الفروق الفردية.

يُشار إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة انطلقت صباح يوم الخميس الماضي الموافق 2021/6/24م، في جميع أنحاء الوطن، بما يشمل القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية بالخارج، حيث توجه 84598 طالباً وطالبة إلى قاعات الامتحان، موزّعين على 896 قاعة.

#مادة اللغة الانجليزية #امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة اليوم

قناة 12: الحكومة الاسرائيلية تتّجه لتغيير آلية إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

فتح توضح طبيعة زيارة سلام فياض لقطاع غزة.. هل تم تكليفه بمهمات رسمية؟

بعد تهديد عضو بمكتبها السياسي.. "أبناء البلد" تحذر حركة "فتح"

إصابة مجنّد إسرائيلي بجروح خطيرة والاستيلاء على سلاحه

السلطات التركية تعتقل فلسطينيا لإهانته الليرة التركية..فيديو

معهد أمني إسرائيلي: فشل ردع "حماس" قد يتطلب احتلال غزة

ضابط سابق في الشاباك: قاتل متسلسل للفلسطينيين لا يزال يتجوّل بحريّة

الأخبار الرئيسية

انت

معاريف: الانتفاضة الثالثة قد اندلعت بالفعل

الرئيس عباس يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ 30 يوما اعتبارا من اليوم

الأونروا

الأونروا تكشف عن احتمالية عدم قدرتها دفع رواتب موظفيها

وزيرة الصحة: لا وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا و137 حالة تعافٍ

مجنّد إسرائيلي

إصابة مجنّد إسرائيلي بجروح خطيرة والاستيلاء على سلاحه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية