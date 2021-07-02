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إليسا تقارن بين" لبنان في زمن السعودية" و"لبنان في زمن إيران"

السبت 03 يوليو 2021 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إليسا تقارن بين" لبنان في زمن السعودية" و"لبنان في زمن إيران"



بيروت/سما/

ردت الفنانة اللبنانية إليسا في رد على تغريدة انتقدتها على "تويتر" بالقول "يعني ذباب إلكتروني بقول مش هينة تكون عوني... شفنا العز أيام السعودية وعم نشوف الزل أيام إيران".


وكتبت: "مع إنو this account is fake (هذا الحساب مزيف) يعني ذباب إلكتروني بقول مش هينة تكون عوني، شفنا العز أيام السعودية وعم نشوف الزل أيام إيران!".


وكانت إليسا غردت على حسابها في وقت سابق: "أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني 100 مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع، توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان".


وأعاد أكاونت على موقع "تويتر" مشاركة تغريدة الفنانة اللبنانية، قائلا: "مش هينة تكوني قوتجية وراجعة من حفلة بالسعودية".


 

#اليسا #السعودية #ايران #لبنان

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