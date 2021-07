شاهد: استقبال الأبطال لمورينيو مدرب روما الجديد

لقي المدرب البرتغالي الخبير جوزيه مورينيو استقبال الأبطال لدى وصوله إلى روما لتدريب نادي العاصمة الإيطالي.

واحتشد مئات من أنصار روما في أرجاء مطار تشامبينو حيث حطت الطائرة الخاصة التي أقلت المدرب البرتغالي، وقاموا بتحيته من وراء الفاصل الشائك من خلال رفع شعار النادي.

وسبق لمورينيو أن أعلن عن قرب توجهه إلى العاصمة الإيطالية عندما نشر الموقع الرسمي للنادي شريط فيديو مقتضبا قال فيه: "يا أنصار روما، أنا على وشك حزم حقائبي، إلى اللقاء قريبا".



وبحسب الصحف الإيطالية، سيتعين على مورينيو الخضوع لحجر صحي على مدى 5 أيام سيقضيها في المقر التدريبي لروما.

Jose Mourinho has arrived in Rome to start his new job ???? pic.twitter.com/khy4nUZUDA