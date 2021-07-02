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شاهد: استقبال الأبطال لمورينيو مدرب روما الجديد

السبت 03 يوليو 2021 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: استقبال الأبطال لمورينيو مدرب روما الجديد



لقي المدرب البرتغالي الخبير جوزيه مورينيو استقبال الأبطال لدى وصوله إلى روما لتدريب نادي العاصمة الإيطالي.

واحتشد مئات من أنصار روما في أرجاء مطار تشامبينو حيث حطت الطائرة الخاصة التي أقلت المدرب البرتغالي، وقاموا بتحيته من وراء الفاصل الشائك من خلال رفع شعار النادي.

وسبق لمورينيو أن أعلن عن قرب توجهه إلى العاصمة الإيطالية عندما نشر الموقع الرسمي للنادي شريط فيديو مقتضبا قال فيه: "يا أنصار روما، أنا على وشك حزم حقائبي، إلى اللقاء قريبا".


وبحسب الصحف الإيطالية، سيتعين على مورينيو الخضوع لحجر صحي على مدى 5 أيام سيقضيها في المقر التدريبي لروما.

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ويعود مورينيو إلى الدوري الإيطالي بعد تجربة رائعة مع إنتر قاده فيها إلى إحراز ثلاثية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) عام 2010.

وتم التعاقد مع مورينيو مدرب بورتو البرتغالي وريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين، مدربا لروما في الرابع من مايو بعقد لمدة ثلاثة مواسم ليحل بدلا من مواطنه باولو فونسيكا.

وكان روما احتل المركز السابع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، لكن مورينييو وعد بتحسين مركزه بالقول: "نريد بناء شيء ما يستمر طويلا. لقد تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة وأنا أقول ذلك لأنني متأكد بأن تراكم الخبرات مفيد جدا في هذه المهنة".

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