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تفاصيل جديدة حول تسريب عقار في سلوان للمستوطنين

السبت 03 يوليو 2021 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة حول تسريب عقار في سلوان للمستوطنين



القدس المحتلة/سما/

كشف مركز معلومات وادي حلوة - القدس، تفاصيل حول تسريب المدعو "وليد عطعوط" عقار في سلوان للمستوطنين.

ونشر المركز صورًا قال إنها لـ"اتفاقية بيع" بين المدعو وليد أحمد عطعوط والمدعو محمود اغبارية لعقار في حي وادي حلوة وقع عند المحامي نزار صلالحة. 


 
وذكر أن العقار سُرب فجرا لجمعية العاد الاستيطانية حسب ما جاء في العقد تم بتاريخ 27/5/2021 واتفق ان يتم إخلاء العقار حتى تاريخ 1/7/2021.

وقال المركز إن عطعوط باع عقاره مقابل 4 ملايين ونصف مليون شيكل!

وأضاف أنه "من خلال متابعة عدة قضايا تسريب جرت خلال السنوات الماضية فإن صاحب العقار يقوم بيع عقاره لشخص عربي آخر/ سمسار او نقل الملكية لعدة جهات وصولا الى الجمعيات الاستيطانية... ليظهر صاحب العقار بأنه ضحية"

وحول هذا الموضوع أكد المحامي والمختص في الشأن المقدسي خالد زبارقة أن "هناك تنظيم سري مكون من شخصيات متنفذة يقف خلف عمليات التسريب في القدس، وغياب المرجعية الدينية والسياسية والاجتماعية ساهم في ترهل المجتمع وأفسح المجال للتنظيم السري لإتمام مزيد من الصفقات".

وطالب زبارقة بضرورة تشكيل قيادة للقدس من المرجعيات الدينية والسياسية والاجتماعية والنقابية لكشف التنظيم السري بكل مكوناته؛  كمحطة اولى للتصدي لعمليات التسريب.

#تسريب عقار #سلوان #الاستيطان

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