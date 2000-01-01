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الأوقاف بغزة: لا يوجد حج هذا العام بسبب قرار السعودية الأخير

السبت 03 يوليو 2021 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة: لا يوجد حج هذا العام بسبب قرار السعودية الأخير



غزة / سما /

أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة عادل الهور، أنه لا يوجد حج هذا العام بسبب قرار المملكة السعودية، وسيقتصر الحج على المقيمين داخل المملكة فقط.

وأوضح خلال حديث إذاعي صباح اليوم السبت، أن حجاج فلسطين لهم مكانة خاصة لدى السعودية، أملاً أن يفتح موسم الحج بالعام المقبل.

ولفت إلى أنه لم يتبقى في قوائم الوزارة سوى 2000 حاج حسب قرعة السنوات الماضية، وإذا فُتِحَ العام القادم سيتم إضافة أسماء جديدة.

وبين أنه تم وضع قوائم انتظار وتفويج، وهم بحاجة لأعداد أخرى، وسيتم فتح باب التسجيل للحجاج للسنوات المقبلة، وحصة غزة تقترب من 3 آلاف حاج سنوياً.

#وزارة الأوقاف #السعودية #الحج #قطاع غزة #غزة

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