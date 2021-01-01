  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

السبت 03 يوليو 2021 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، عن آلية وكشف السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 4 يوليو 2021.

وذكرت هيئة المعابر أن السفر عبر معبر رفح غدا سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة + السادسة، والسابعة حتى الرقم (60) من الكشف السابق.
 
وقالت إنه على المسافرين التواجد س 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
 
وبينت أنه سيتم إجراء فحص كورونا للكشف الجديد بجميع المحافظات حسب الجدول الآتي:

- الأحد 7/4: الحافلات (1-3)

- الثلاثاء 7/6: الحافلات (4-6).

- الخميس 7/8: الحافلات (7-9).

- الأحد 7/11: الحافلات (10-12).

- الثلاثاء 7/13: الحافلات (13-15).

رابط الكشف الجديد (2021/24):

#السفر عبر معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

الأكثر قراءة اليوم

فتح توضح طبيعة زيارة سلام فياض لقطاع غزة.. هل تم تكليفه بمهمات رسمية؟

قناة 12: الحكومة الاسرائيلية تتّجه لتغيير آلية إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

بعد تهديد عضو بمكتبها السياسي.. "أبناء البلد" تحذر حركة "فتح"

قرار غير مسبوق.. العليا الإسرائيلية تسمح بالاستماع لدعاوى “الجواسيس” ضد السلطة الفلسطينية

السلطات التركية تعتقل فلسطينيا لإهانته الليرة التركية..فيديو

إصابة مجنّد إسرائيلي بجروح خطيرة والاستيلاء على سلاحه

دويكات: إحالة 14 شخصا للقضاء في قضية المرحوم نزار بنات والتحقيقات مستمرة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: لا وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا و137 حالة تعافٍ

الأونروا

الأونروا تكشف عن احتمالية عدم قدرتها دفع رواتب موظفيها

مجنّد إسرائيلي

إصابة مجنّد إسرائيلي بجروح خطيرة والاستيلاء على سلاحه

جها

الجهاد الإسلامي: انسحاب المستوطنين من جبل صبيح انتصارٌ لنهج المقاومة

جيش

معهد أمني إسرائيلي: فشل ردع "حماس" قد يتطلب احتلال غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية