آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

غزة/سما/
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، عن آلية وكشف السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 4 يوليو 2021.
وذكرت هيئة المعابر أن السفر عبر معبر رفح غدا سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة + السادسة، والسابعة حتى الرقم (60) من الكشف السابق.
وقالت إنه على المسافرين التواجد س 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
وبينت أنه سيتم إجراء فحص كورونا للكشف الجديد بجميع المحافظات حسب الجدول الآتي:
- الأحد 7/4: الحافلات (1-3)
- الثلاثاء 7/6: الحافلات (4-6).
- الخميس 7/8: الحافلات (7-9).
- الأحد 7/11: الحافلات (10-12).
- الثلاثاء 7/13: الحافلات (13-15).