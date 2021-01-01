آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، عن آلية وكشف السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 4 يوليو 2021.

وذكرت هيئة المعابر أن السفر عبر معبر رفح غدا سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة + السادسة، والسابعة حتى الرقم (60) من الكشف السابق.



وقالت إنه على المسافرين التواجد س 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.



وبينت أنه سيتم إجراء فحص كورونا للكشف الجديد بجميع المحافظات حسب الجدول الآتي:

- الأحد 7/4: الحافلات (1-3)

- الثلاثاء 7/6: الحافلات (4-6).

- الخميس 7/8: الحافلات (7-9).

- الأحد 7/11: الحافلات (10-12).

- الثلاثاء 7/13: الحافلات (13-15).

رابط الكشف الجديد (2021/24):