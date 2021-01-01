الأونروا تكشف عن احتمالية عدم قدرتها دفع رواتب موظفيها

رام الله / سما /

كشف المتحدث باسم وكالة "الأونروا" سامي مشعشع، اليوم السبت، عن احتمالية عدم قدرة وكالة الغوث على دفع رواتب موظفيها في شهر آب/أغسطس المقبل، بالإضافة إلى احتمالية تأثر الدعم المُقدم لقطاع غزة .

وقال مشعشع في حديث إذاعي ، إن الوكالة تواجه أزمة سيولة نقدية حادة في شهر آب المقبل، وقد تعكس نفسها على قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية لللاجئين، ودفع رواتب 30 ألف موظف يعملون لديها.

وأشار المتحدث إلى النداء الخاص الذي أطلقه المفوض العام بشأن 164 مليون دولار، قائلاً إنه: "يخص للالتفات إلى ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية على غزة، كما قلنا سابقاً "الفاتورة ستكون كبيرة جداً".

وتابع: "أطلقنا نداء استغاثة أولي بعد أن توقف القصف على غزة واستطعنا الحصول على مبلغ قليل من الذي طلبناه وهو الذي ساعدنا في الإيفاء بالالتزامات الأولية لمن شردت ودمرت منازلهم".

وأفاد مشعشع أنه تم البدء في عملية توزيع مساعدات نقدية للذين فقدوا منازلهم ومساعدات بدل ايجار للذين يضطرون إلى اللجوء لشقق سكنية لحين أن تعاد بناء منازلهم في القطاع.

وأضاف: "ولكن القسم الأكبر من المبلغ المطلوب لإعادة بناء المنازل التي دمرت بشكل كامل ومئات المنازل الأخرى تضررت أضرارا كبيرة وبحاجة إلى إعادة بناء مرة أخرى، بالإضافة إلى إعادة بناء منشآتنا التي دُمرت، وبالتالي هذه فاتورة ومطلب أولي".