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"إسرائيل": لا توجد أي نية لتشديد إجراءات كورونا

السبت 03 يوليو 2021 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل": لا توجد أي نية لتشديد إجراءات كورونا



القدس المحتلة/سما/

أكد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الاسرائيلي، انه لا توجد أي نية في المرحلة الراهنة لفرض إجراءات مشددة في المناطق العامة، من أجل خفض أعداد المصابين بفيروس كورونا.

ويناقش بينيت، مع وزارة الصحة الإسرائيلية والجهات المختصة بوباء كورونا مطلع الأسبوع الحالي، الوضع الوبائي في اسرائيل، وآلية توسيع الاجراءات الوقائية المتخذة بين المواطنين منعاً لتفشي فيروس كورونا بسلالته المتطورة.

وتدرس وزارة الصحة الاسرائيلية، احتمالية تطعيم من يعاني ضعفًا في الجهاز المناعي بتطعيم ثالث، على الرغم من أن هذه الخطوة لم تندرج في اطار البحث الذي تجريه عملاق الادوية فايزر في إسرائيل.

#وباء كورونا #فيروس كورونا #نفتالي بينت

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