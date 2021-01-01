الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم السبت

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة عن إجراء 510 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، و تسجيل ( 75 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 134 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت أنه لا يوجد حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن اجمالي تراكمي للمصابين 114636 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 2212 حالة، و اجمالي المتعافين 111357 حالة .

كم بينت أن اجمالي الوفيات 1067 حالة وفاة، وأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 60 حالة، وأن اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.

وأشارت أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخص، وأن اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح:78620 شخص