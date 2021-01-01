  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مضرب عن الطعام منذ 60 يوما: خطر كبير يهدد حياة الأسير الغضنفر أبو عطوان

السبت 03 يوليو 2021 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مضرب عن الطعام منذ 60 يوما: خطر كبير يهدد حياة الأسير الغضنفر أبو عطوان



رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، من خطورة الوضع الصحي للأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عاما)، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 60 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال المستشار الاعلامي للهيئة حسن عبد ربه ، إن الأسير الغضنفر يعاني من نقص حاد في كمية السوائل في الجسم، الذي من شأنه أن يعرض وظائف أعضائه الحيوية الى القصور الواضح، وقد يؤدي ذلك الى الشلل والاعاقة، أو الى أن يرتقي شهيدًا بشكل مفاجئ نظرًا للانتكاسات الصحية، إضافة لحالات الهزال والإعياء، والإجهاد والصداع الدائمين، ولا يزال يرفض الحصول على المدعمات والمحاليل.

وأشار الى أن الأسير الغضنفر قد خسر من وزنه أكثر من 15 كيلو غرام، إضافة إلى عدم انتظام دقات القلب، ولا يقوى على النطق والحركة، ويصارع الضغط النفسي والعصبي نتيجة تدهور صحته، والتنكيل به من قبل سلطات الاحتلال ومخابراتها عندما يرفضون الإفراج عنه، ونقله الى إحدى المستشفيات الفلسطينية، خاصة بعد أن أصدرت نيابة الاحتلال قرارًا بتعليق وتجميد اعتقاله الإداري، الا أنهم يبقون عليه محتجزًا داخل مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

وطالب عبد ربه بضرورة التدخل العاجل من أجل انقاذ حياة الأسير أبو عطوان.

على صعيد آخر، يواصل الأسير منيف أبو عطوان من الخليل المحكوم بالمؤبد وأمضى 18 عاما في سجن "ريمون"، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي إسنادا لابن شقيقته الغضنفر المضرب عن الطعام.

يذكر أن الأسير جمال الطويل (59 عاما) من رام الله علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر 29 يوما، بعد تحديد سقف الاعتقال الإداري لابنته بشرى، إضافة للأسير محمد أبو فنونة من الخليل، مقابل عدم تجديد اعتقاله الاداري.

#الغضنفر أبو عطوان

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل هيوم": تقدم كبير في محادثات القاهرة حول هدنة طويلة مقابل اعادة اعمار غزة

فتح توضح طبيعة زيارة سلام فياض لقطاع غزة.. هل تم تكليفه بمهمات رسمية؟

قناة 12: الحكومة الاسرائيلية تتّجه لتغيير آلية إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

بعد تهديد عضو بمكتبها السياسي.. "أبناء البلد" تحذر حركة "فتح"

قرار غير مسبوق.. العليا الإسرائيلية تسمح بالاستماع لدعاوى “الجواسيس” ضد السلطة الفلسطينية

محمد بن نايف تعرّض لإصاباتٍ خطيرة في قدميه جرّاء الضرب.. وضغوط على بايدن لإنقاذه

شاهد: أردني يصاب بتلعثم في النطق بعد تلقيه جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم السبت

مجنّد إسرائيلي

إصابة مجنّد إسرائيلي بجروح خطيرة والاستيلاء على سلاحه

جها

الجهاد الإسلامي: انسحاب المستوطنين من جبل صبيح انتصارٌ لنهج المقاومة

جيش

معهد أمني إسرائيلي: فشل ردع "حماس" قد يتطلب احتلال غزة

أفيتار هي"عين الخطيئة"..ضابط إسرائيلي: المستوطنات تستنزفنا وتعيدنا للوحل اللبناني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية