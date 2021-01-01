رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات انطلقت في مناطق متفرقة من الضفة، تنديدا بالاستيطان.

كما عنونت الصحف على صدر صفحاتها الأولى تأكيد المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، إحالة 14 شخصا "أفراد الدورية" للقضاء في قضية المرحوم نزار بنات، تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستجواب حسب الأصول، وأنه جرى الاستماع الى شهادات عائلته.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

بيتا تقرر.. يرحلون ونبقى

تم الاستماع الى شهادة عائلته.. دويكات: إحالة 14 شخصا للقضاء في قضية المرحوم نزار بنات والتحقيقات مستمرة

وقفة في مخيم عين الحلوة دعما وتأييدا للشرعية

الشيخ: نرحب بدعوة روسيا لتفعيل "الرباعية الدولية" ودورها في عملية السلام

سدر يبحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات حصول فلسطين على خدمات الجيلين الرابع والخامس

عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات منددة بالاستيطان بالضفة

عنف يتدرج الى القتل

نقابة المعلمين الأميركيين الوطنية تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام اسرائيل بالتطهير العرقي

ضابط سابق في الشاباك: قاتل متسلسل للفلسطينيين لا يزال يتجول بحرية!!

ميشيغان: تعيين أول فلسطينية أميركية قاضيًا

"الأيام":

يوم جمعة ساخن: مسيرات ومواجهات وإصابة العشرات بالرصاص

دويكات: إحالة 14 شخصًا الى القضاء في قضية بنات، والتحقيقات مستمرة

المستوطنون يغادرون جبل صبيح في بيتا.. الأهالي يؤكدون استمرار الفعاليات الشعبية

القطاع: استمرار إطلاق بالونات حارقة ونشطاء يهددون بالتصعيد

اسرائيل تقرر عدم السماح بنقل أي أموال لغزة دون مراقبة

مستوطنون يستولون على بناية سكنية في سلوان وشرطة الاحتلال تقمع وقفة بحي البستان

غزة: طائرات الاحتلال تقصف موقعًا لـ "حماس" ردا على إطلاق بالونات حارقة

"كورونا": 5 وفيات ورصد 121 إصابة

ضابط سابق في "الشاباك": إرهابي يهودي مشتبه بكونه قاتلا متسلسلا للفلسطينيين لا يزال طليقا

تقرير حقوقي: 91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد العدوان الأخير

الأمم المتحدة: اسرائيل هدمت 24 مبنى بالضفة خلال أسبوعين

"الصحة" الإسرائيلية: موجة "كورونا" رابعة بدأت تنتشر

تعيين أول فلسطينية أميركية قاضيًا في ميشيغان

"القدس":

أكثر من 90 إصابة بنيران الاحتلال خلال مواجهات في أنحاء الضفة

تحويل 14 ضابطا وعنصر أمن الى سجن أريحا للتحقيق معهم على خلفية مقتل المرحوم نزار بنات

واشنطن تؤكد أنها ماضية في إعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس

فعاليات فوق أراضي ترسلة جنوب جنين تضامنا مع الشيخ جراح وبيتا والأسير الغضنفر

ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية: إرهابي يهودي قاتل متسلسل للفلسطينيين لا يزال يتجول بحرية!

اجتماع في بلدية القدس لتشجيع شراء يهود لعقارات فلسطينية بالمدينة

"فتح" توضح طبيعة زيارة فياض لغزة