الطقس: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة اليوم وتراجعها غدًا

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد اليوم السبت، ويكون الجو جافًا في معظم المناطق، رطبًا في المناطق الساحلية، وحارًا في المناطق الجبلية إلى حار جدًا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يتراجع تاثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة التي اثرت على البلاد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الجو حارا نسبيا الى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الاغوار، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يستمر الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.