  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة اليوم وتراجعها غدًا

السبت 03 يوليو 2021 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة اليوم وتراجعها غدًا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد اليوم السبت، ويكون الجو جافًا في معظم المناطق، رطبًا في المناطق الساحلية، وحارًا في المناطق الجبلية إلى حار جدًا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يتراجع تاثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة التي اثرت على البلاد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الجو حارا نسبيا الى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الاغوار، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يستمر الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#حالة الطقس اليوم #طقس فلسطين #الارصاد الجوية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل هيوم": تقدم كبير في محادثات القاهرة حول هدنة طويلة مقابل اعادة اعمار غزة

فتح توضح طبيعة زيارة سلام فياض لقطاع غزة.. هل تم تكليفه بمهمات رسمية؟

بعد تهديد عضو بمكتبها السياسي.. "أبناء البلد" تحذر حركة "فتح"

قرار غير مسبوق.. العليا الإسرائيلية تسمح بالاستماع لدعاوى “الجواسيس” ضد السلطة الفلسطينية

محمد بن نايف تعرّض لإصاباتٍ خطيرة في قدميه جرّاء الضرب.. وضغوط على بايدن لإنقاذه

شاهد: أردني يصاب بتلعثم في النطق بعد تلقيه جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا

دويكات: إحالة 14 شخصا للقضاء في قضية المرحوم نزار بنات والتحقيقات مستمرة

الأخبار الرئيسية

جيش

معهد أمني إسرائيلي: فشل ردع "حماس" قد يتطلب احتلال غزة

قناة 12: الحكومة الاسرائيلية تتّجه لتغيير آلية إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

إعلام إسرائيلي: قضيتان أساسيتان تحكمان قرار حكومة بينيت بشأن غزة

الاتحاد الأوروبي ينفي تلقيه رسالة من عائلة بنات تطالبه بوقف الدعم المقدم للسلطة

5

عائلة بنات تكشف أسماء المتورطين باغتيال نجلها نزار.. وفتح تحذر!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية