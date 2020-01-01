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إيطاليا تقصي بلجيكا وتضرب موعدا ناريا مع إسبانيا..فيديو

السبت 03 يوليو 2021 07:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا تقصي بلجيكا وتضرب موعدا ناريا مع إسبانيا..فيديو



برلين/سما/

تأهل المنتخب الإيطالي إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بفوزه على نظيره البلجيكي 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية.

وتقدم "الآزوري" بهدفين حملا توقيع نيكولو باريلا ولورينزو إنسيني في الدقيقتين 31 و44 على الترتيب.

وقلص البلجيكي روميلو لوكاكو الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.


ولم يشهد الشوط الثاني أي هدف لتنتهي المباراة بفوز "الآتزوري" بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيواجه المنتخب الإيطالي في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الإسباني الذي حقق فوزا صعبا في وقت سابق اليوم بمساعدة ركلات الترجيح بنتيجة 3-1 على نظيره السويسري بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.


وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الماضي و11 يوليو الجاري في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

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