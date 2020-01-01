ركلات الحظ تمنح إسبانيا بطاقة نصف نهائي اليورو (فيديو)

برلين/سما/

حققت إسبانيا فوزا صعبا على سويسرا بركلات الترجيح 3-1، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 من المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي لأمم أوروبا.

وافتتح المنتخب الإسباني باب التسجيل مبكرا بعد 8 دقائق فقط على انطلاق المباراة بمساعدة "النيران الصديقة"، بعد أن سدد جوردي ألبا الكرة بيسراه بقوة من خارج منطقة الجزاء لتصطدم باللاعب السويسري دينيس زكريا وتتابع طريقها إلى الشباك.



وعادلت سويسرا النتيجة عن طريق شيردان شاكيري في الدقيقة الـ68 من عمر اللقاء.



وتلقى المنتخب السويسري ضربة موجعة في الدقيقة الـ77 بطرد لاعبه ريمو فريلير بعد تدخله العنيف على الإسباني جيرارد مورينو.



ولم ينجح المنتخب الإسباني في استغلال التفوق العددي لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1، ويلجأ المنتخبان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لإسبانيا بنتيجة 3-1.



وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور نصف النهائي ووضع حدا لمغامرة سويسرا التي حققت مفاجأة مدوية بإقصائها فرنسا بطلة مونديال روسيا من دور الـ16 بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.





وسيواجه المنتخب الإسباني في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، الفائز من مواجهة بلجيكا وإيطاليا والتي تقام في وقت لاحق اليوم على أرضية ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الماضي و11 يوليو الجاري في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".