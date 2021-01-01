وزراء اسرائيليون يحصلون على مزيد من الأمن بعد تهديدات بالقتل

القدس المحتلة/سما/

عزز جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي أمن وزيرين بالحكومة تلقيا تهديدات بالقتل في الأسابيع التي تلت أداء الحكومة الائتلافية الإسرائيلية اليمين الدستورية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وتلقت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ ووزيرة النقل ميراف ميخائيلي، من حزبي ميرتس تهديدات بالقتل مؤخرًا، خاصة بعد انتشار معلومات مضللة على الإنترنت عنهما.

وكانت زاندبرغ في الشهر المنصرم قد أجبرت على الفرار من منزلها في تل أبيب مع ابنتها الرضيعة بعد سلسلة من التهديدات ضدها وطفلتها في أعقاب معلومات مضللة نُشرت على الإنترنت حول تشريعها المقترح لتقييد التبشير للقصر.



كما تلقت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ووزير العدل جدعون ساعر حماية متزايدة، بما في ذلك حماية أمنية على مدار الساعة وعربات مصفحة.