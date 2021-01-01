  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزراء اسرائيليون يحصلون على مزيد من الأمن بعد تهديدات بالقتل

السبت 03 يوليو 2021 05:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزراء اسرائيليون يحصلون على مزيد من الأمن بعد تهديدات بالقتل



القدس المحتلة/سما/

 عزز جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي أمن وزيرين بالحكومة تلقيا تهديدات بالقتل في الأسابيع التي تلت أداء الحكومة الائتلافية الإسرائيلية اليمين الدستورية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وتلقت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ ووزيرة النقل ميراف ميخائيلي، من حزبي ميرتس تهديدات بالقتل مؤخرًا، خاصة بعد انتشار معلومات مضللة على الإنترنت عنهما.

وكانت زاندبرغ في الشهر المنصرم قد أجبرت على الفرار من منزلها في تل أبيب مع ابنتها الرضيعة بعد سلسلة من التهديدات ضدها وطفلتها في أعقاب معلومات مضللة نُشرت على الإنترنت حول تشريعها المقترح لتقييد التبشير للقصر.


كما تلقت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ووزير العدل جدعون ساعر حماية متزايدة، بما في ذلك حماية أمنية على مدار الساعة وعربات مصفحة.

#تهديدات بالقتل #الحكومة الاسرائيلية #ميراف ميخائيلي #حزب ميرتس

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل هيوم": تقدم كبير في محادثات القاهرة حول هدنة طويلة مقابل اعادة اعمار غزة

فتح توضح طبيعة زيارة سلام فياض لقطاع غزة.. هل تم تكليفه بمهمات رسمية؟

قرار غير مسبوق.. العليا الإسرائيلية تسمح بالاستماع لدعاوى “الجواسيس” ضد السلطة الفلسطينية

محمد بن نايف تعرّض لإصاباتٍ خطيرة في قدميه جرّاء الضرب.. وضغوط على بايدن لإنقاذه

شاهد: أردني يصاب بتلعثم في النطق بعد تلقيه جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا

فيديو .. جيش الاحتلال يزعم : قصفنا "موقعا لإنتاج وسائل قتالية لحماس"

دويكات: إحالة 14 شخصا للقضاء في قضية المرحوم نزار بنات والتحقيقات مستمرة

الأخبار الرئيسية

قناة 12: الحكومة الاسرائيلية تتّجه لتغيير آلية إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

إعلام إسرائيلي: قضيتان أساسيتان تحكمان قرار حكومة بينيت بشأن غزة

الاتحاد الأوروبي ينفي تلقيه رسالة من عائلة بنات تطالبه بوقف الدعم المقدم للسلطة

5

عائلة بنات تكشف أسماء المتورطين باغتيال نجلها نزار.. وفتح تحذر!

حكومة اشتيه

مصدر: الساحة الفلسطينية ستشهد تعديلاً وزارياً وتغيير محافظين وسفراء قريباً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية