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حماس تعلق على انسحاب المستوطنين من جبل صبيح جنوب نابلس

الجمعة 02 يوليو 2021 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على انسحاب المستوطنين من جبل صبيح جنوب نابلس



غزة /سما/

اعتبرت حركة حماس، مساء اليوم الجمعة، انسحاب المستوطنين من جبل صبيح جنوب نابلس، بمثابة إنجازًا مهمًا للشعب الفلسطيني ولمقاومته الباسلة الثائرة التي انتفضت بالضفة الغربية.

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريح صحفي له، “إن إخلاء البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح، يؤكد من جديد قدرة المقاومة بأشكالها المختلفة على فرض إرادة شعبنا الفلسطيني، ودفع الاحتلال للتراجع في كل المحطات”.

وأضاف قاسم، “نحيي التضحيات العظيمة التي قدمها شعبنا من شهداء وجرحى وأسرى في نضالهم المتواصل ضد التواجد الاستيطاني في جبل صبيح، فهذه الدماء الطاهرة هي ضمان النصر الكامل لشعبنا”.

ودعا لمواصلة النضال في جبل صبيح حتى إنهاء أي مظهر لتواجد الاحتلال فيه، وعدم السماح للمستوطنين بالعودة إليه.

وقال “مطلوب اشعال المقاومة الشعبية الضاغطة ضد كل التواجد الاستيطاني في الضفة الغربية، وتعزيز العمل الوطني المشترك”.

#حركة حماس #مستوطنة افتيار #جبل صبيح #نابلس #المقاومة الشعبية

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