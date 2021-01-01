مصرع عامل جراء سقوطه عن سطح مبنى في حيفا

القدس المحتلة /سما/

لقي عامل (55 عامًا) اليوم الجمعة مصرعه متأثرًا بإصابته البالغة جراء اثر سقوطه عن ارتفاع سطح مبنى في حيفا .

وأفاد الناطق بلسان اسعاف نجمة داوود الحمراء الاسرائيلية أنّه: "قدّم طاقم إيحود هتسلا لمصاب (55 عامًا) عمليات الإنعاش وذلك بعد سقوطه عن ارتفاع -عن سطح مبنى سكني في مدينة حيفا، ما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة" بحسب البيان.

وفي بيان صادر عن الإسعاف جاء فيه ما يلي: "أصيب رجل (55 عامًا) بجراح خطيرة اثر سقوطه عن ارتفاع ، وعلى ما يبدو أثناء عمله في مبنى في حيفا، وعل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب وعمليات الإنعاش وبعد أن عاد إليه النبض أحيل لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام" وفقًا للبيان.