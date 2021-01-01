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الاتحاد الأوروبي ينفي تلقيه رسالة من عائلة بنات تطالبه بوقف الدعم المقدم للسلطة

الجمعة 02 يوليو 2021 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي ينفي تلقيه رسالة من عائلة بنات تطالبه بوقف الدعم المقدم للسلطة



القدس المحتلة /سما/

نفى مكتب الاتحاد الاوروبي في القدس لوطن ان يكون قد تلقى اي رسالة من عائلة نزار بنات تطالبه بوقف الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية.

وأكد الاتحاد الأوروبي لشبكة "وطن"، انه لم يتلقى اي رسالة من عائلة نزار بنات، تتضمن طلبا من العائلة للاتحاد الأوروبي بوقف المساعدات التي يقدمها للسلطة الفلسطينية.

وجاء النفي عقب تداول رسالة مزورة ومفبركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي منسوبة لعائلة بنات، موجهة الى الاتحاد الاوروبي تطالبه بوقف دعمه ومساعدته للسلطة الفلسطينية ردا على مقتل بنات، وهو ما نفاه بشكل قاطع الاتحاد الأوروبي.

#الاتحاد الاوروبي #عائلة بنات #وفاة نزار بنات #السلطة الفلسطينية #الاجهزة الامنية الفلسطينية

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