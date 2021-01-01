  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة إسناد للأسير أبو عطوان وتنديدا بسياسات الاحتلال جنوب جنين

الجمعة 02 يوليو 2021 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة إسناد للأسير أبو عطوان وتنديدا بسياسات الاحتلال جنوب جنين



جنين /سما/

نظمت حركة فتح منطقة الشهيد عبد الله علاونة في جبع جنوب جنين  وإقليم جنين، اليوم الجمعة، وقفة إسناد للأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي غضنفر أبو عطوان، في موقع  "ترسلة"، بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، وأمين سر فتح في جنين عطا أبو ارميلة، وأمين سر فتح في جبع رازي غنام، ومنسق فصائل العمل الوطني والإسلامي في محافظة جنين راغب أبو دياك.

وأكد المتحدثون في الوقفة استمرار النضال والمقاومة الشعبية حتى تحرير سراح كافة أسرانا وفي المقدمة الأسرى القدامى، وكبار السن والمرضى، مطالبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوقوف إلى جانب الأسير المضرب عن الطعام غضنفر.

ونددوا بسياسات الاحتلال العدوانية التوسعية التي تنتهجها بحق أبناء شعبنا في القدس بحي الشيخ جراح، مؤكدين استمرار المقاومة الشعبية ضد سياسات الاستيطان.

وشدد المتحدثون على التفافهم ومبايعتهم للرئيس محمود عباس الثابت على الثوابت، والمتصدي لكافة المؤامرات التصفوية التي تحاك بمشروعنا الوطني.

وأعلن المتحدثون إعادة ترميم مسجد "ترس الله" (ترسلة)، والذي يتعرض بشكل شبه يومي لاقتحام من قبل عشرات المستوطنين بهدف الاستيلاء عليه.

وكان المواطنون أقاموا صلاة الجمعة في الموقع.

#حركة فتح #الاسير الغضنفر أبو عطوان

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحدد ثمن المعلومات عن الجنود..صحيفة تكشف كواليس ما جرى في المباحثات الأخيرة حول صفقة الأسرى

"اسرائيل هيوم": تقدم كبير في محادثات القاهرة حول هدنة طويلة مقابل اعادة اعمار غزة

بينيت يهدد: لن نتردد في تنفيذ اجتياح بري واسع إذا اقتضت الضرورة.. وكوخافي: هكذا سنتصرف بالمستقبل

الرئيس عباس يقيل مسؤولاً فلسطينياً لتعقيبه على مقتل نزار بنات

قرار غير مسبوق.. العليا الإسرائيلية تسمح بالاستماع لدعاوى “الجواسيس” ضد السلطة الفلسطينية

محمد بن نايف تعرّض لإصاباتٍ خطيرة في قدميه جرّاء الضرب.. وضغوط على بايدن لإنقاذه

شاهد: أردني يصاب بتلعثم في النطق بعد تلقيه جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا

الأخبار الرئيسية

5

عائلة بنات تكشف أسماء المتورطين باغتيال نجلها نزار.. وفتح تحذر!

حكومة اشتيه

مصدر: الساحة الفلسطينية ستشهد تعديلاً وزارياً وتغيير محافظين وسفراء قريباً

منصور عباس

"قانون المواطنة".. بين رفض "ميرتس" والضغط على عباس ولعبة الليكود بحجب الثقة عن بينيت

صحيفة اسرائيلية: سياسة تنقيط البالونات مستمرة.. التصعيد في قطاع غزة مسألة وقت

فتح توضح طبيعة زيارة سلام فياض لقطاع غزة.. هل تم تكليفه بمهمات رسمية؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية