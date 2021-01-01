وقفة إسناد للأسير أبو عطوان وتنديدا بسياسات الاحتلال جنوب جنين

جنين /سما/

نظمت حركة فتح منطقة الشهيد عبد الله علاونة في جبع جنوب جنين وإقليم جنين، اليوم الجمعة، وقفة إسناد للأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي غضنفر أبو عطوان، في موقع "ترسلة"، بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، وأمين سر فتح في جنين عطا أبو ارميلة، وأمين سر فتح في جبع رازي غنام، ومنسق فصائل العمل الوطني والإسلامي في محافظة جنين راغب أبو دياك.

وأكد المتحدثون في الوقفة استمرار النضال والمقاومة الشعبية حتى تحرير سراح كافة أسرانا وفي المقدمة الأسرى القدامى، وكبار السن والمرضى، مطالبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوقوف إلى جانب الأسير المضرب عن الطعام غضنفر.

ونددوا بسياسات الاحتلال العدوانية التوسعية التي تنتهجها بحق أبناء شعبنا في القدس بحي الشيخ جراح، مؤكدين استمرار المقاومة الشعبية ضد سياسات الاستيطان.

وشدد المتحدثون على التفافهم ومبايعتهم للرئيس محمود عباس الثابت على الثوابت، والمتصدي لكافة المؤامرات التصفوية التي تحاك بمشروعنا الوطني.

وأعلن المتحدثون إعادة ترميم مسجد "ترس الله" (ترسلة)، والذي يتعرض بشكل شبه يومي لاقتحام من قبل عشرات المستوطنين بهدف الاستيلاء عليه.

وكان المواطنون أقاموا صلاة الجمعة في الموقع.