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المستوطنون يغادرون بؤرة افيتار الاستيطانية بعد اتفاق مع حكومة بينيت

الجمعة 02 يوليو 2021 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستوطنون يغادرون بؤرة افيتار الاستيطانية بعد اتفاق مع حكومة بينيت



نابلس /سما/ (أ ف ب)

غادر مستوطنون، اليوم الجمعة، البؤرة الاستيطانية افيتار المقامة على جبل صبح في بلدة بيتا جنوب نابلس، التزاما بالاتفاق المبرم مع حكومة رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت.

وكانت آخر السيارات تغادر افيتار بحلول الساعة الرابعة بتوقيت القدس حسب الاتفاق.

وكان سكان البؤرة الاستيطانية أفيتار أقاموا على جبل صبيح في قرية بيتا بؤرتهم مطلع الشهر الماضي ما أدى إلى مواجهات مع أهالي بلدة بيتا.

وقالت سارة ليسون وهي ام لستة اولاد لوكالة فرانس برس قبل ان تغادر بالسيارة “اتمنى ان نعود الى هنا قريبا جدا”، مضيفة “يمكننا بناء منزل كبير”.

وأقام المستوطنون البؤرة على قمة جبل صبيح من منازل مقطورة وبيوت متنقلة وأكواخ وخيم بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وهي أراض فلسطينية تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وبموجب شروط الصفقة التي نشرتها الحكومة الإسرائيلية الخميس، اضطر المستوطنون إلى المغادرة بعد ظهر الجمعة.

ومع ذلك يبقى حوالى خمسين بيتا من الكرفانات أي البيوت المتنقلة في المستوطنة، على أن يتمركز الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وقال مراسل وكالة فرانس برس إن الجنود كانوا في الموقع أثناء مغادرة المستوطنين.

وستقوم وزارة جيش الاحتلال بالنظر في وضع الأرض “بأسرع ما يمكن”، فإذا تبين أنها ليست أملاكاً فلسطينية خاصة واعتبرت املاك دولة “فسيسمح ببناء مؤسسة دينية ومرافقة أماكن سكنية لها ولعائلات موظفي المدرسة الدينية”.

وتسببت بؤرة افيتار بخلاف داخل الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزابًا من أقصى اليمين واليسار والوسط وحزبا عربيا اسلاميا.

#مستوطنة افيتار #جبل صبيح #الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت

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