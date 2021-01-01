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الهلال الأحمر: 150 اصابة بينها 4 بالرأس خلال مواجهات جبل صبيح

الجمعة 02 يوليو 2021 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر: 150 اصابة بينها 4 بالرأس خلال مواجهات جبل صبيح



نابلس /سما/

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد الاصابات بنيران الاحتلال وصل إلى 150 اصابة منها أربعة إصابات في الرأس على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس .

وأشار أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني أن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم فيما أصيب 53 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم أربعة إصابات بالرأس وصفت أحدها بأنها متوسطة.

واضاف جبريل أن 80 مواطنا صيبوا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم فيما أصيب ثلاثة نتجية سقوط وآخر بضربة شمس فيما أصيب شخصان بحروق.

وأكد جبريل أن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بقنبلة غاز فيما أصيب ضابط الإسعاف كايد عمران بجروح نتجية شضايا.

#جمعية الهلال الأحمر #جبل صبيح #مواجهات #قوات الاحتلال

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