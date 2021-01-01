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صحيفة اسرائيلية: سياسة تنقيط البالونات مستمرة.. التصعيد في قطاع غزة مسألة وقت

الجمعة 02 يوليو 2021 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة اسرائيلية: سياسة تنقيط البالونات مستمرة.. التصعيد في قطاع غزة مسألة وقت



القدس المحتلة /سما/

قال ليلاخ شوفال، مراسل صحيفة (يسرائيل هيوم)، اليوم الجمعة، إن"الهجوم البسيط الليلة الماضية في غزة، يدعو الى التشكيك في المعادلة الجديدة التي حاولت إسرائيل فرضها قبل نحو أسبوعين، أمام قطاع غزة".

ورجح شوفال، أن الهجوم الليلة الماضية لم يجعل الفصائل الفلسطينية في غزة، تتراجع عن الاستمرار في إطلاق البالونات، موضحا في الوقت ذاته أنها ستستمر في سياسة تنقيط البالونات على الرغم من التهديد الإسرائيلي، بعد العملية العسكرية الأخيرة.

في السياق، ونوه، الى أنه وفي ظل عدم وجود آلية لتحويل أموال المساعدات لغزة، ودون إحراز تقدم في القضايا الإنسانية، فإن الهدوء الذي ساد المنطقة الأسبوع الماضي ليس علامة على تهدئة مقبلة.

ولفت إلى أنه في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، يفترضون بأن التصعيد في قطاع غزة، هو مسألة وقت.
 

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