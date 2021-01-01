الاحتلال يقمع وقفة منددة بالاستيطان في مسافر يطا جنوب الخليل

الخليل /سما/

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني في منطقة مسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه عشرات المواطنين من قرى المسافر، الذين شاركوا في الوقفة التي دعا إليها إقليم حركة "فتح" في يطا، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة الحماية والصمود، ضد التوسع الاستيطاني والاعتداءات المستمرة للاحتلال والمستوطنين بحق أهالي المسافر، دون وقوع إصابات.

وأدى المشاركون صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، والتي تعود ملكيتها لعائلة جبارين وآل محمد، بالقرب من مستوطنة "افيقال"، التي أقام عليها المستوطنون في وقت سابق خيمة، تمكن الأهالي صباح اليوم من إزالتها.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني والشعارات المنددة بالاحتلال وبسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها بحق أهالي المسافر.

يذكر أن الاحتلال والمستوطنين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم وإجراءاتهم الاستيطانية في المسافر، كان آخرها إصابة مواطن ونجله بجروح بليغة في اعتداء للمستوطنين بمنطقة مغاير العبيد صباح اليوم.