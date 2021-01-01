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"الجهاد" تدعو أهالي الضفة لاستلهام أساليب الشباب الثائر

الجمعة 02 يوليو 2021 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد" تدعو أهالي الضفة لاستلهام أساليب الشباب الثائر



غزة /سما/

دعا الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي، اليوم الجمعة، الجماهير الفلسطينية في كافة المدن والبلدات والمخيمات بالضفة المحتلة إلى استلهام أساليب ونماذج الجهاد والمقاومة التي ابتدعها الشباب الثائر في مسيرات العودة بقطاع غزة.

 كذلك دعا  إلى تطويرها لصّد انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة، لاسيما محاولات السيطرة على جبل صبيح في بلدة بيتا بنابلس.

وطالب سلمي، من الشباب الثائر بضرورة تشكيل ذلك ثورة عارمة في وجه الاستيطان والتهويد لحماية الأرض والمقدسات واصراراً على التحرير والعودة.

وجهه الناطق، التحية إلى الشباب الثائر المرابط على جبل صبيح في بلدة بيتا الباسلة التي تحولت بفعل صمودها ومقاومتها إلى أيقونة وطنية.

وقال سملي:" "قد دلّت مقاومة بلدة بيتا من جديد على أن نهج الجهاد والانتفاضة الشاملة هو السبيل الوحيد لردع الاحتلال وطرده".

وفي بلدة بيتا بنابلس تجري محاولات "إسرائيلية" للسيطرة على جبل صبيح من أجل بناء بؤرة استيطانية، فيما يتصدى الشبان لتلك المحاولات عبر فعاليات الارباك الليلي.         

#الجهاد الاسلامي #طارق سلمي #قطاع غزة #نابلس

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