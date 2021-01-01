أزمة في أغسطس.. ارتفاع عجز أونروا إلى 150 مليون دولار

غزة /سما/

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن عجز موازنتها وصل إلى 150 مليون دولار في منتصف 2021.

وقال المفوض العام للوكالة "فيليب لازاريني"، خلال الخطاب الافتتاحي بالاجتماع الافتراضي للجنة الاستشارية لـ"أونروا"، إن مقدار العجز يعادل كلفة أكثر من شهرين من العمليات.

وستصل أزمة التدفق النقدي "الأكثر إلحاحا" في أغسطس/آب المقبل، حسب "لازايني"، قبل أن يضيف: "من الممكن أن تحل في وقت مبكر في هذا الشهر"، إذا ما تأخرت أي مدفوعات متوقعة في يوليو/تموز، من قبل المانحين.

وبحلول منتصف أغسطس، تحتاج الوكالة الأممية إلى 30 مليون دولار لتغطية رواتب الموظفين البالغ عددهم 28 ألف موظف وموظفة، إضافة إلى الاحتياجات الحرجة مثل الأدوية والمعونات النقدية والغذائية للفقراء.

لكن الوكالة تتوقع وصول مدفوعات جديدة في سبتمبر/أيلول ستسمح لها بمواصلة العمل في ذلك الشهر.

وبدأت اللجنة الاستشارية لوكالة "أونروا" اجتماعاتها الافتراضية عبر "الفيديو كونفرنس"، الأربعاء، بمشاركة 30 دولة من الأعضاء الدائمين فيها، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة والمجموعة الأوربية والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية.

وقال "لازاريني" إن النداءات الطارئة للأزمة السورية والأراضي الفلسطينية المحتلة "لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل بنسبة 35% و62% على التوالي".

ولفت إلى أن "هناك حاجة ماسة إلى الأموال لاستدامة المعونات الغذائية والنقدية لأكثر من مليوني لاجئ في جميع أنحاء المنطقة ولمواصلة أعمال الحماية في الضفة الغربية المحتلة".

وأشار المفوض العام إلى نجاح الوكالة بحلول نهاية 2020، في تفادي الانهيار المالي؛ بفضل ما أسماه "الجهود الإضافية التي بذلها بعض المانحين الملتزمين، وقرض الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بقيمة 30 مليون دولار وتأجيل رواتب الموظفين".

لكن الوكالة، بدأت عام 2021 بمبالغ مستحقة تبلغ 75 مليون دولار من الالتزامات، حسب "لازاريني".

وبرغم تمتع الوكالة بوضع مالي أفضل مقارنة بالوقت ذاته من العام الماضي، إلا أن "أونروا" ليست مستقرة ماليا بعد، وتواصل تقديم الخدمات معتمدة على مداخيل كل شهر.

وسمحت عودة الدعم الأمريكي للوكالة بتقليص العجز، وفي المقابل، لا يزال بعض الشركاء الإقليميين الرئيسيين غائبين، فيما قام آخرون بخفض تبرعاتهم هذا العام، حسب المفوض العام.

وعملت الوكالة على 3 ميزانيات ذات نمو صفري خلال السنوات الست الماضية، بما في ذلك عام 2021، وفق "لازاريني" الذي ناشد الشركاء الحاضرين في اجتماع اللجنة الاستشارية لاستكشاف جميع السبل والوسائل الممكنة لتقديم دعم إضافي للوكالة، أو التسريع في تقديم التبرعات المخططة أو إعادة توجيه التبرعات من بوابات أخرى إلى ميزانية البرنامج بحلول منتصف أغسطس.

وتبلغ الميزانية العامة لـ"أونروا" في 2021 نحو 806 ملايين دولار، ثم أطلقت نداءً للمساعدة الإنسانية والتعافي المبكر من أجل قطاع غزة بقيمة 164 مليون دولار، في أعقاب العدوان الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي.

وتأسست "أونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.6 ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

وتُقدم "أونروا" المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وتشمل خدماتها التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.