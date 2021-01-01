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مسؤول سابق بالصحة الإسرائيلية: القول إن كورونا انتهى سياسيٌ وليس علميا

الجمعة 02 يوليو 2021 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول سابق بالصحة الإسرائيلية: القول إن كورونا انتهى سياسيٌ وليس علميا



القدس المحتلة /سما/

قال خبير الأوبئة الإسرائيلي والرئيس السابق لرابطة أطباء صحة الجمهور، بروفيسور حغاي ليفين، اليوم الجمعة، إن الارتفاع المستمر في عدد المصابين بفيروس كورونا هو سيناريو متوقع. "فنحن في ذروة وباء عالمي والحديث عن أن كورونا باتت من ورائنا كان سياسيا ولا يستند إلى حقائق علمية".

ورجح ليفين، خلال مقابلة لإذاعة 103FM، أنه "سنرى في الأسابيع القريبة المقبلة ارتفاعا في عدد المرضى المؤكدين، لكن ليس ارتفاعا يشكل خطرا وجوديا على صحة الجمهور في إسرائيل".

وعن المعطيات التي تحدثت عن أن نصف المصابين الجدد بالفيروس تلقوا التطعيم ضد كورونا، قال ليفين إن "اللقاح ليس ناجعا 100%. ومن الناحية الرياضية واضح أنه في الوقت الذي فيه معظم البالغين تلقوا التطعيم، فإن معظم المرضى الذين سنراهم سيكونوا متطعمين. وعندما نجري حسابات دقيقة سنرى أن التطعيم في إسرائيل ودول أخرى ما زال يحمي بصورة جيدة".

وأضاف ليفين أنه لا توجد أدلة في هذه المرحلة على أن مناعة الجمهور في إسرائيل تراجعت، لكنه أشار إلى أنه "ربما سنرى مع الوقت أن طفرات جديدة تتحدى اللقاح أو انتهاء المناعة على المحور الزمني ستقلل نجاعة اللقاح".

وأفادت معطيات وزارة الصحة، اليوم، بتسجيل 295 إصابة جديدة بكورونا، أمس، بعد إجراء 63,067 فحصا لكورونا. وهناك 26 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، بينهم 16 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وسُجل في حزيران/يونيو الفائت اقل عدد وفيات بكورونا، منذ بداية الجائحة، وهو 7 وفيات.

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا

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