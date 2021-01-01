حكم وإداري وتمديدات وافراجات

رام الله /سما/

حكمت محكمة سالم العسكرية، اليوم الجمعة، على الأسير عبود أبو عيسى من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة 4 شهور، اضافة الى غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل، وأصدرت قرارا بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر بحق الأسير موسى دويكات من مدينة نابلس.

ومددت المحكمة اعتقال أمين سر حركة فتح في منطقة العرقة الأسير رجا عايد واكد لمدة 8 أيام اضافية لاستكمال التحقيق معه، وهو معتقل منذ أسبوعين، والأسيرين محمد فايز عيسى وعيسى محمد عيسى من قرية عانين غرب جنين لمدة 8 أيام لاستكمال التحقيق وهما معتقلان منذ 12 يوما، والأسير ياسين طه من مخيم شعفاط بالقدس حتى تاريخ 1 /9 /2021، وهو معتقل منذ 5 شهور، كما أصدرت النيابة العسكرية لائحة اتهام بحق الأسير يزيد عبد الرحيم عابد من بلدة يعبد جنوب جنين، و حددت له جلسة محاكمة يوم الاثنين القادم، وهو معتقل منذ 3 أسابيع.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة جنين ، أن محكمتي سالم والجلمة العسكريتان مددتا توقيف أسرى من المحافظة لفترات مختلفة بذرائع استكمال التحقيق وعرض ملفاتهم على النيابة واصدرت لوائح اتهام بحق عدد منهم .

وبينت الهيئة أن الأسرى الموقوفين هم كل من: اياد كمال طوباسي ، اشرف محمد راشد القيسي ، عصام خالد محمد علاونة ، محمد فايز يوسف ، محمد وجيه محاميد ،عمر فضل قاسم، كما

قدمت لوائح اتهام بحق كل من الاسرى : مراد ابراهيم حمور وعمار ابراهيم حمور وعينت محاكمهما لتاريخ 9 /8 /2021.

وأفرج الاحتلال عن الأسير فادي غنيمات من صوريف شمال الخليل بعد اعتقال استمر 6 أشهر، والأسيرين محمود فاروق الحاج، وجهاد فهد بعيرات من مدينة رام الله ، بعد 10 شهور من الاعتقال.