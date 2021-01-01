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الأسير جمال الطويل يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

الجمعة 02 يوليو 2021 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير جمال الطويل يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام



رام الله /سما/

علق الأسير جمال الطويل (59 عاما) من رام الله، إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر 29 يوما بعد تحديد سقف الاعتقال الإداري لابنته بشرى.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الجمعة، إن إدارة سجون الاحتلال حددت سقف الاعتقال الإداري للأسيرة بشرى الطويل على أن يكون الأمر الإداري الجديد هو الأخير ومدته ثلاثة أشهر.

وتعرض الأسير الطويل منذ إضرابه لعمليات نقل متكررة من زنازين “عوفر” إلى زنازين “هشارون” إلى عزل “أيلون”، لدفعه لإنهاء إضرابه.

ومنذ نقله إلى أيلون” عرقلت إدارة سجون الاحتلال زيارة المحامين له، وعانى من تدهور في وضعه الصحي.

#الاسير جمال الطويل #اضراب عن الطعام #السجون الاسرائيلية

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