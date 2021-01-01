  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مواطنون يؤدون الجمعة على الأراضي المهددة بالاستيلاء في حزما

الجمعة 02 يوليو 2021 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواطنون يؤدون الجمعة على الأراضي المهددة بالاستيلاء في حزما



القدس المحتلة /سما/

 أدى مواطنون، صلاة الجمعة اليوم، في منطقة “الثغرة” بمحيط الأراضي التي تعرضت للتجريف وشق شارع عسكري للاحتلال يمتد كيلو متر بعرض 16 مترا من الأراضي في الثامن من حزيران الماضي، قرب مدخل بلدة حزما الرئيسي شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الأهالي توافدوا إلى الأراضي المهددة بالاستيلاء على مساحة واسعة من أراضي البلدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي من خلال قيامه بشق شارع عسكري بعرض 16 مترا من أراضي البلدة، وقد يلتهم عشرات الدونمات في المنطقة ويحرم المواطنين ورعاة الأغنام من الوصول إلى أراضيهم.

وأوضح أن قوات الاحتلال انتشرت في محيط الأراضي المهددة بالاستيلاء عقب صلاة الجمعة، قبل أن يحتشد المشاركون في الأراضي حاملين العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بسرقة أراضيهم.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في بلدة حزما أمس للمشاركة في إقامة صلاة الجمعة اليوم في منطقة الثغرة غربي جبل المدرسة للوقوف موحدين أمام جرائم الاحتلال ومواجهة المخطط الاحتلالي.

يذكر أن المحاضرة في كلية جامعة الاستقلال مي خالد عفانة (29 عاما) من بلدة أبو ديس شمال شرق القدس، استشهدت قبل أسبوعين حينما كانت تقود مركبتها عند مدخل بلدة حزما، وسلكت الشارع العسكري المذكور بالخطأ.

#صلاة الجمعة #الاراضي المهددة

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحدد ثمن المعلومات عن الجنود..صحيفة تكشف كواليس ما جرى في المباحثات الأخيرة حول صفقة الأسرى

بينيت يهدد: لن نتردد في تنفيذ اجتياح بري واسع إذا اقتضت الضرورة.. وكوخافي: هكذا سنتصرف بالمستقبل

يديعوت تكشف سبب اطلاق البالونات الحارقة من غزة: هذا ما تصر عليه اسرائيل!

الرئيس عباس يقيل مسؤولاً فلسطينياً لتعقيبه على مقتل نزار بنات

"التربية" تتحدث عن عملية تصحيح أوراق الامتحانات.. وتكشف موعد إعلان نتائج الثانوية العامة

محمد بن نايف تعرّض لإصاباتٍ خطيرة في قدميه جرّاء الضرب.. وضغوط على بايدن لإنقاذه

مجلة أمريكية: محتجون بالضفة طالبوا برحيل عباس فهل هناك بوادر لربيع فلسطيني؟

الأخبار الرئيسية

فتح توضح طبيعة زيارة سلام فياض لقطاع غزة.. هل تم تكليفه بمهمات رسمية؟

كورونا

وزارة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والاصابات اليومية بفيروس كورونا في غزة والضفة

دويكات: إحالة 14 شخصا للقضاء في قضية المرحوم نزار بنات والتحقيقات مستمرة

Collaborator

قرار غير مسبوق.. العليا الإسرائيلية تسمح بالاستماع لدعاوى “الجواسيس” ضد السلطة الفلسطينية

"اسرائيل هيوم": تقدم كبير في محادثات القاهرة حول هدنة طويلة مقابل اعادة اعمار غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية