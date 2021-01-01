تجمع الكل الفلسطيني يستقبل الوفد الاوروبي في الخليل

الخليل /سما/

استقبل رئيس تجمع الكل الفلسطيني الدكتور بسام القواسمي ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفِن بيرغزدوف، ومجموعة من ممثلي الدول الأوروبية: ألمانيا والنرويج وإيطاليا.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء تجمع الكل الفلسطيني: الاستاذة فاطمة أبو كتة، والمهندس عبد السلام الهيموني، والدكتورة روزان عتيلي، والدكتور أسيد عواوده.

ناقش الحاضرون العديد من القضايا المهمة، على رأسها مقتل المعارض السياسي نزار بنات وضرورة محاسبة المتورطين في هذه الجريمة النكراء، وكيفية استكمال الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والهيئات المحلية والمؤسسات العامة، والطعن الذي تقدم به التجمع ضد المرسوم الرئاسي بتأجيل الانتخابات أمام المحكمة العليا، والذي ستكون جلسة الاستماع الأولى فيه يوم الإثنين 12-7 في رام الله.

وأكد الحاضرون على أهمية السعي إلى تمكين مبادئ احترام القانون الأساسي الفلسطيني، وبناء دولة القانون، وصون الحريات العامة، وقيام الأجهزة الأمنية بالدور المطلوب منها المتمثل في حماية الوطن والمواطن وفق القانون الفلسطيني، صوناً لحقوق الإنسان والحريات العامة والقضاء على ظاهرة الفلتان الأمني.