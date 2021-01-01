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مواجهات في حي البستان عقب انتهاء صلاة خيمة "البستان"

الجمعة 02 يوليو 2021 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات في حي البستان عقب انتهاء صلاة خيمة "البستان"



القدس المحتلة /سما/

اندلعت، ظهر اليوم الجمعة، مواجهات في حي البستان في سلوان، عقب انتهاء صلاة الجمعة في الخيمة، التي أقيمت رفضا لسياسة الهدم وقرارات التي تهدد بتهجير السكان من عدة أحياء في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال الخاصة محيط خيمة اعتصام سلوان، عقب انتهاء الصلاة وتنظيم وقفة أمام الخيمة، هتف خلالها ضد سياسات التهجير، مؤكدين الأهالي على صمودهم في البلدة، وخلال ذلك اقتحمت القوات المكان وألقت القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية، ولاحقت المتواجدين باتجاه حي بئر أيوب ومداخل حي البستان.

وانتشرت قوات الاحتلال في محيط خيمة البستان قبل الصلاة، حيث نصبت حاجزا للقوات الخاصة عند مفرق وادي الربابة وأوقفت المركبات والمشاة وأخضعت البعض للتفتيش، فيما قامت مركبة للقوات بالسير أمام الخيمة عدة مرات، ووصف الأهالي ذلك "بالإجراءات الاستفزازية".

وأدى العشرات من المصلين من بلدة سلوان وأحياء القدس، الصلاة في خيمة البستان، وأكد الخطيب الشيخ موسى عودة على صمود الأهالي داخل منازلهم وأحيائهم ورفضهم لسياسة الهدم الذاتي.

وتهدد بلدية الاحتلال، بهدم عدة أحياء في بلدة سلوان، "حي البستان ووادي ياصول والعشرات من منازل حي عين اللوزة"، بحجة البناء دون ترخيص، وعلى أنقاض هذه الأحياء تخطط البلدية لإقامة "حدائق توارتية"، فيما تهدد بتهجير المئات من أهالي حي بطن الهوى بحجة ملكية الأرض لليهود .

#مواجهات #بلدة سلوان #القدس #قوات الاحتلال

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