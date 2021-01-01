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اصابة مواطنين واعتقال آخرين في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

الجمعة 02 يوليو 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة مواطنين واعتقال آخرين في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل



الخليل /سما/

 أصيب مواطن ونجله، صباح اليوم الجمعة، بجروح وصفت بالمتوسطة، جراء اعتداء مجموعة مستوطنين عليهما، في منطقة مغاير العبيد شرق يطا جنوب الخليل، كما اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي مواطنين اثنين بينهم محام في مسافر يطا جنوب الخليل.


وأفاد راتب الجبور منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل، ان مجموعة من المستوطنين المسلحين، هاجمت بالحجارة والعصي عددا من المواطنين في منطقة مغاير العبيد شمال شرق يطا، ما أدى لإصابة المواطن مسلم أبو حميد (55 عاما)، ونجله (23 عاما) بجروح بالرأس واليد، نقلا على إثرها لمستشفى الخليل الحكومي، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.


وأضاف الجبور، ان جنود الاحتلال اعتقلوا المحامي موسى مخامرة، والمواطن أحمد مخامرة، أثناء تواجدهما مغ مجموعة من المواطنين والنشطاء بالقرب من تجمع الركيز وشعب البطم بمسافر يطا، حيث قام الأهالي بإزالة خيمة نصبها مستوطنو البقرة الاستيطانية "افيغال" فوق أراضيهم، بهدف الاستيلاء عليها وتوسيع المستوطنة المذكورة.

#مواجهات #قوات الاحتلال #اعتداءات المستوطنين

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