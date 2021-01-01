فتح توضح طبيعة زيارة سلام فياض لقطاع غزة.. هل تم تكليفه بمهمات رسمية؟

رام الله /سما/

قال منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" ان زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية الاسبق د. سلام فياض إلى الرئيس محمود عباس كانت للسلام فقط وليس أكثر.

وأضاف ان فياض غير مكلف رسمياً لزيارة غزة بل زيارته شخصية للقطاع.

وروت مصادر مطلعة حقيقة ما يتم تداوله من اخبار حول لقاء سلام فياض بالرئيس، قائلة "فياض العائد من امريكا في اجازة الصيف طلب اللقاء مع الرئيس للتحية والسلام".

وقال انه "سوف يذهب الى غزة ليشكر اعضاء كتلته الانتخابية والذين لا يعرفهم لانه كان يتحدث معهم عبر التلفون والفيس من امريكا. وان زقوت جواد هو من رتب له قائمة غزة".

وأضافت ان "الرئيس لم يكلف د سلام فياض بأية مهمات رسمية" .

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وتابع "عند حضور فياض للقاء الرئيس كان متواجد هناك عدد من المسؤولين الذين انتقدوا الموقف السياسي الذي يحمله فياض الذي يبرر الموقف الامريكي".

وأنهى فياض زيارة لقطاع غزة استمرت لعدة ايام.

والتقى فياض خلال زيارته عدد من الفصائل الفلسطينية وزار معبر رفح ومنزل الشهيد ياسر عرفات في قطاع غزة

الاربعاء 30 يونيو الماضي، قالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة "سما" عن أن رئيس الوزراء الاسبق سلام فياض الذي وصل قطاع غزة الاحد يحمل في جعبته مشروعا للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة فلسطينية جديدة .

واوضحت المصادر أن فياض التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطولا قبل قدومه الى غزة وانه يجري لقاءات موسعة مع قطاعات مجتمعية وسياسية مختلفة في القطاع في مهمة أقرب لجس النبص والبحث عن مخارج للازمة الحالية بعد توقف محادثات المصالحة وتدهور الاوضاع في غزة والاشتراطات الدولية لعملية اعادة الاعمار.

وقالت المصادر أن فياض شخصية مقبولة دوليا وبامكانه المساهمة في تجاوز عقبات المرحلة الحالية وأنه يحظى بقبول لدى معظم الاطراف الفلسطينية المختلفة.