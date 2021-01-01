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دويكات: إحالة 14 شخصا للقضاء في قضية المرحوم نزار بنات والتحقيقات مستمرة

الجمعة 02 يوليو 2021 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
دويكات: إحالة 14 شخصا للقضاء في قضية المرحوم نزار بنات والتحقيقات مستمرة



رام الله / سما /

​ أكد المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، أنه ومنذ استلام رئيس القضاء العسكري لتقريري لجنة التحقيق والنيابة المدنية في قضية المرحوم نزار بنات، تواصل النيابة العسكرية تحقيقاتها وفق القانون الفلسطيني، حيث تم إحالة 14 شخصا "أفراد الدورية" للقضاء، تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستجواب حسب الأصول.

وقال دويكات اليوم الجمعة، إنه تم الاستماع إلى شهادات عائلة المرحوم نزار بنات، الذين قدموا كل ما لديهم من تفاصيل تتعلق بالحادثة.

وشدد على أن التحقيقات ستستمر حتى يتم تقديم لوائح اتهام بحق الأشخاص حسب الأصول القانونية، وصولا إلى إجراء محاكمة عادلة، التزاما بالمبادئ والأسس المعمول بها دوليا.

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