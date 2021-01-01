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الشرطة الإسرائيلية تحقق في "جاكوزي" نتنياهو

الجمعة 02 يوليو 2021 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تحقق في "جاكوزي" نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في شكوك حول تركيب جاكوزي في منزل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو مقابل 50 ألف شيكل (15 ألف دولار) على نفقة الحكومة.

وبحسب القناة 12، فإن عملية التركيب تمت تحت غطاء تجديد الأجهزة الأمنية في منزله في منطقة قيسارية، مبينة أن عائلة نتنياهو غير مشتبه بها في ارتكاب أي مخالفات في هذه المرحلة، على الرغم من أن النتائج الأولية تسلط الضوء على نمط تم الإبلاغ عنه في الماضي لسوء استخدام مزعوم للأموال العامة من قبل الأسرة.

وقد استمعت الشرطة إلى شهادات من مراقبي الحسابات في مكتب نتنياهو، وتم تحويل المدعي العام أفيشاي ماندلبليت إلى مداولات مطولة حول هذه المسألة ، قبل اتخاذ قرار بفتح التحقيق في وحدة التحقيق الوطنية بتهم الاحتيال.

هذا ونفت عائلة نتنياهو التقرير بشكل قاطع، وقالت في بيان إنه منذ أن اشتروا المنزل قبل 20 عاما، لم يتم تركيب جاكوزي في داخله، مضيفة: "هذه مجرد أكاذيب لإخفاء ملايين الشواكل ستستخدم من أموال مواطني إسرائيل في منازل خاصة لبينيت وغانتس ولابيد، بمبالغ طائلة مقارنة بتلك التي كانت تستخدم للترتيبات الأمنية لنتنياهو".

ووفقا لبعض التقارير العبرية، فإن نتنياهو قرر تقديم شكوى قانونية للمطالبة بتعويضات بمبالغ مالية طائلة ضد قناتي 12 و13 بحجة نشر أخبار مفبركة ضده وضد عائلته.

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