الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 677عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 1067 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 114561، منها 2271 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 102حالات جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 111223 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 56، منها 40 حالة خطرة.