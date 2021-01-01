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إصابة مواطن ونجله بجروح خطيرة في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

الجمعة 02 يوليو 2021 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطن ونجله بجروح خطيرة في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل



الخليل/سما/

أصيب مواطن ونجله، اليوم الجمعة، بجروح خطيرة جراء اعتداء المستوطنين، فيما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطنين اثنين بينهم محام في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين، هاجمت بالحجارة والعصي عددا من المواطنين في منطقة مغاير العبيد شمال شرق يطا، ما أدى لإصابة المواطن مسلم أبو حميد (55 عاما)، ونجله (23 عاما) بجروح بالرأس واليد، ونقلوا إلى مستشفى الخليل الحكومي ووصفة إصابتهما بالخطيرة.

وقال الجبور، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من المحامي موسى مخامرة، والمواطن أحمد مخامرة، أثناء تواجدهما ومجموعة من المواطنين والنشطاء بالقرب من تجمع الركيز وشعب البطم بمسافر يطا، حيث قام الأهالي بإزالة خيمة نصبها مستوطنو "افيغال" فوق أراضيهم في تلك المنطقة، لغرض الاستيلاء عليها لصالح توسيع المستوطنة المذكورة. 

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