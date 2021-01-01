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ميشيغان: تعيين أول فلسطينية أميركية قاضياً

الجمعة 02 يوليو 2021 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميشيغان: تعيين أول فلسطينية أميركية قاضياً



القدس المحتلة / سما /

قررت حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشين ويتمر، تعيين الأميركية من أصول فلسطينية ايفونا ابراهام، قاضيةً في محكمة الدائرة الثالثة بمقاطعة واين كبرى مقاطعات الولاية، لتصبح بذلك أول فلسطيني يصل لهذا المنصب على مستوى الولاية، وتنظم لعدد من القضاة الفلسطينيين الذين تم تعيينهم سابقاً في عدة ولايات من بينها الينوي ونيوجيرسي.

وتشغل المحامية السابقة ايفونا منصب القاضي ومدير المراقبة في المحكمة الجزئية في مدينة ديربورن هايتس، وهي عضوة هيئة التدريس في معهد ميتشيغان القضائي لتدريب القضاة الجدد.
ايفونا المنحدرة من بلدة بيت حنينا شمال القدس حاصلة على شهادة الدكتوراة في القانون من جامعة ديترويت ميرسيو بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ميشيغان ديربورن

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