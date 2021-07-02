فيديو .. جيش الاحتلال يزعم : قصفنا "موقعا لإنتاج وسائل قتالية لحماس"

القدس المحتلة / سما /

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فيديو للغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة، مستهدفة ما زعم انه "موقعا لإنتاج وسائل قتالية لحركة حماس".

وقال أدرعي إن ""الغارة جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، زاعما: "نرد بقوة على المحاولات الإرهابية المنطلقة من غزة" على حد وصفه .

#فيديو طائرات سلاح الجو تغير على موقع لانتاج وسائل قتالية لمنظمة #حماس الإرهابية ردًا على اطلاق #البالونات_الحارقة من قطاع #غزة نحو الأراضي الإسرائيلية

نرد بقوة على المحاولات الإرهابية المنطلقة من #غزة pic.twitter.com/dEaGKG0veD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 2, 2021

وقصفت يوم أمس الخميس الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا تابعا للفصائل الفلسطينية في وسط القطاع، وهدفا آخر في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب القطاع.