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فيديو .. جيش الاحتلال يزعم : قصفنا "موقعا لإنتاج وسائل قتالية لحماس"

الجمعة 02 يوليو 2021 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. جيش الاحتلال يزعم : قصفنا "موقعا لإنتاج وسائل قتالية لحماس"



القدس المحتلة / سما /

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فيديو للغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة، مستهدفة  ما زعم انه "موقعا لإنتاج وسائل قتالية لحركة حماس".

وقال أدرعي إن ""الغارة جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، زاعما: "نرد بقوة على المحاولات الإرهابية المنطلقة من غزة" على حد وصفه .

وقصفت يوم أمس الخميس  الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا تابعا للفصائل الفلسطينية في وسط القطاع، وهدفا آخر في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب القطاع.

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