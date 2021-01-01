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تسريب بناية سكنية للمستوطنين في بلدة سلوان بالقدس ... هكذا تمّ الأمر

الجمعة 02 يوليو 2021 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسريب بناية سكنية للمستوطنين في بلدة سلوان بالقدس ... هكذا تمّ الأمر



القدس المحتلة / سما /

استولى مستوطنون بعد منتصف ليل الخميس، على بناية سكنيّة في حيّ وادي حلوة ببلدة سلوان في القدس المحتلة، بعدما سرّبها مالك العقار "المدعو وليد أحمد عطعوط".

وقال مركز معلومات وادي حلوة-القدس، إن البناية تقع جنوب المسجد الأقصى، مُشيرا إلى أنها سُرّبت لصالح جمعية "إلعاد" الاستيطانية.

وأوضح المركز أن "أكثر من 20 مستوطنا سيطروا بحماية ومساندة الشرطة، على عقار مؤلف من شقة ومخازن وقطعة أرض واضافة بناء قيد الإنشاء، في حي وادي حلوة، بعد تسريبها من قبل مالكها المدعو وليد أحمد عطعوط".

وأضاف المركز أن المستوطنين والعمال، قاموا بتحطيم أقفال الشقة التي وضعت من قبل شبان الحي قبل عدة ساعات من دخولهم إليها، "بعد ورود معلومات عن تسريب العقار وهروب مالكه من المكان"، ثم قام المستوطنون بوضع كاميرات مراقبة وحمايات للنوافذ والجدران، وغيروا الأقفال، كما أخرجوا بعض محتويات الشقة إلى الساحة الخارجية.

وحول العقار أوضح مركز المعلومات أنه "قبل نحو أسبوع جرى الحديث عن بيعه لجهات غير معلومة، فقام وجهاء من بلدة سلوان وأعضاء لجان محلية بالتحدث مع صاحب العقار المدعو وليد عطعوط، حيث نفى وأنكر البيع، لافتا بأنه تلقى عرضا لبيعه لجهات تركية لكنه لم يقم بذلك، وبقي في منزله برفقة أسرته حتى صباح أمس الخميس".

وأضاف مركز معلومات وادي حلوة أنه وسط التحقيقات التي أجرتها اللجان والجهات المختصة على مدار الأيام الماضية، تبين أن المدعو عطعوط قام ببيع منزله لمشترٍ من الداخل الفلسطيني، والأخير قام بتسليمها لمقاول لإجراء ترميمات، فيما خرج عطعوط وعائلته المكونة من 5 أفراد من العقار، دون تفريغ محتوياته ودون أخذ أغراضهم الشخصية من ملابس وغيرها، لعدم لفت انتباه السكان المجاورين لهم، وبخاصة أن العقار يقع داخل أحد أزقة حي وادي حلوة.

وأضاف المركز أن "جهات مختصة من سلوان، أجرت اتصالات (مع المشتري من مناطق 48)، لمعرفة ما يجري وطالبوه بالحضور للعقار للحديث، لكنه رفض ذلك ونفى أن يكون قد سرب المنزل، وقال إنه قام بشرائه (العقار) لتحويله إلى عيادة، أما المقاول الذي جاء صباحا للعقار فقد تمكن الوجهاء من التحدث معه ثم لاذ هو الآخر بالفرار من الموقع".

وأوضح المركز أن حي وادي حلوة هو الحي الأقرب إلى المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية، وهو الأكثر استهدافا من قبل الجمعيات الاستيطانية، التي تسعى للسيطرة على عقاراته بعدة طرق منها أبرزها "عن طريق حارس أملاك الغائبين، أو تسريبها من قبل مالكيه"، لافتا إلى أن داخل الحي يوجد ما يزيد عن 50 بؤرة استيطانية.

وأضاف المركز أن الجمعيات الاستيطانية تنفذ عدة مشاريع في الحي ومنها "محطات للقطار الهوائي"، وإنشاء "محطات سياحية"، و"مركز للزوار"، إضافة إلى حفر شبكة الأنفاق أسفله التي توصل إلى أسوار المسجد الأقصى وساحة البراق وعين سلوان، وهذه الأنفاق تهدد الحي بالانهيار.

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